Пустовой: нас оккупанты высоких рас загоняют в болота и землянки, а мы освобождаем Европу от генной болезни нацизма

Новости Беларуси. Холодная весна выдалась очень горячей на геополитическую повестку. Похоже, весь цитированный мир перестает доверять лишь англосаксонскому порядку. Все чаще звучит голос разума и желание услышать альтернативное мнение. Визит в Беларусь одного из старейших и известных журналистов Японии – яркий пример, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В далекой стране хотят слышать позицию официального Минска. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, СТВ:

Все. Давайте остановимся, выдохнем и подумаем. Зададим вопрос. Из библейской истории. После литературного апгрейда Генрика Сенкевича он звучит понятно и пророчески. Кама грядеши? В истинности ответ был – иду в Рим распинаться. Может, давайте, белорусы, уже прекратим распинать свою Беларусь в угоду современным Вавилонам, подносить гвозди для тех, кто это пытается сделать. Роль римских легионеров выполнят кто угодно. А вот фарисеями те, кто был, те и остались. Неважно, вы невероятные ябатьки или змагары трехпроцентного содержания – все, хватит. Обиды в сторону. В Великую Отечественную в одном окопе воевали репрессированные мещане, полуголодные крестьяне, интеллигенция царского времени, несломленное духовенство и свято верящие в коммунизм идейные лейтенанты в синих погонах.

Евгений Пустовой:

Даже они смогли объединиться. Свою ненависть сублимировать в сторону врага. А нам надо свой разум и силы собрать в кучу. Коллективный разум мудрых белорусов против коллективного Запада. Англосаксонского мира, цифро-трансконтинентального рейха. Да как угодно. Не может Старый Свет и самая старая демократия, одряхлевшие от своей надменной экспансии, держать в руках весь мир. Все чаще весь мир смотрит на тех лидеров, которые могут сжать кулак в ответ. Подробности в видеоматериале.

Евгений Пустовой:

Вот он – звездный час наших аграриев. Есть технологии, но не хватает кадров. В айтишники, коуч-менеджеры все подались. В большой город. На съемное жилье. Но свято место пусто не бывает. Беженцы из Украины, уже наши граждане, и места рабочие находят, и жилье получают. Надо шевелиться. Всем.