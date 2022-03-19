Лукашенко: Путин вменяемый, здоровый человек. Внутри России хотят подорвать доверие к президенту. Не получится

Холодная весна выдалась очень горячей на геополитическую повестку. Похоже, весь цивилизованный мир перестает доверять лишь англосаксонскому порядку. Все чаще звучит голос разума и желание услышать альтернативное мнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Визит в Беларусь одного из старейших и известных журналистов Японии – яркий пример. В далекой стране хотят слышать позицию официального Минска.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме, он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой Конституции. А согласно новой Конституции, у них большие полномочия сейчас у правительства и парламента. Они этим занимаются. У президента стало меньше полномочий. Он их полностью осуществляет. Поэтому это вполне вменяемый, здоровый человек, физически здоровый, он спортсмен. Поэтому все эти разговоры для того, чтобы внутри России подорвать доверие к самому президенту. Не получится.
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