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Лукашенко: Путин вменяемый, здоровый человек. Внутри России хотят подорвать доверие к президенту. Не получится

19 марта 2022 17:57
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Холодная весна выдалась очень горячей на геополитическую повестку. Похоже, весь цивилизованный мир перестает доверять лишь англосаксонскому порядку. Все чаще звучит голос разума и желание услышать альтернативное мнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит в Беларусь одного из старейших и известных журналистов Японии – яркий пример. В далекой стране хотят слышать позицию официального Минска.

Лукашенко: Путин вменяемый, здоровый человек. Внутри России хотят подорвать доверие к президенту. Не получится-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме, он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой Конституции. А согласно новой Конституции, у них большие полномочия сейчас у правительства и парламента. Они этим занимаются. У президента стало меньше полномочий. Он их полностью осуществляет. Поэтому это вполне вменяемый, здоровый человек, физически здоровый, он спортсмен. Поэтому все эти разговоры для того, чтобы внутри России подорвать доверие к самому президенту. Не получится.

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# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Шигенори Канехира # Фотофакт

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