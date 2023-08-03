Лукашенко: «Зачем вы там держите телят? Родился телёночек – отдайте!»

Новости Беларуси. Жатва, технологии в АПК, развитие животноводства в центре внимания рабочей поездки главы государства в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент лично контролирует ход уборочной кампании и требует выходить на темпы в 6 % площадей в день.

Лукашенко: «Комбайнов у них хватает, сушилок хватает». Испытывают ли трудности фермы Гродненской области? Подтвердили это во время короткой экскурсии по откормочному комплексу, где содержат бычков. Да, здесь не супермодные условия, но если на итоговых показателях не сказывается, на травяной подстилке или на чугунной стоят бычки (а местным так удобнее и чище), то какая разница?

90-100 дней, средний вес поступления – 100 килограммов, средний вес перевода – 215. Второй период переходный. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какой у тебя привес здесь средний?

– Здесь 960. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

А по комплексу?

– По комплексу за шесть месяцев 1 килограмм 37. Александр Лукашенко:

А первого периода…

– 960 граммов.

– Конечно, это не комплекс, но такой привес… Это уже не комплекс по откормке. Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Но он все еще служит.

– Понятно, если он работает, слушай, зачем его… Но так уже не содержат скот. Но 960 и больше килограмма.

И деталь, которая, по журналистским наблюдениям и опыту посещения подобных комплексов, характеризует основательный подход руководителя – все гости, независимо от высоты должности, в одинаковых тканевых белых халатах. Президент резюмирует.