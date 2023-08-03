Лукашенко: «Зачем вы там держите телят? Родился телёночек – отдайте!»
Новости Беларуси. Жатва, технологии в АПК, развитие животноводства в центре внимания рабочей поездки главы государства в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент лично контролирует ход уборочной кампании и требует выходить на темпы в 6 % площадей в день.
Лукашенко: «Комбайнов у них хватает, сушилок хватает». Испытывают ли трудности фермы Гродненской области?
Подтвердили это во время короткой экскурсии по откормочному комплексу, где содержат бычков. Да, здесь не супермодные условия, но если на итоговых показателях не сказывается, на травяной подстилке или на чугунной стоят бычки (а местным так удобнее и чище), то какая разница?
90-100 дней, средний вес поступления – 100 килограммов, средний вес перевода – 215. Второй период переходный.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какой у тебя привес здесь средний?
– Здесь 960.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
А по комплексу?
– По комплексу за шесть месяцев 1 килограмм 37.
Александр Лукашенко:
А первого периода…
– 960 граммов.
– Конечно, это не комплекс, но такой привес… Это уже не комплекс по откормке.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Но он все еще служит.
– Понятно, если он работает, слушай, зачем его… Но так уже не содержат скот. Но 960 и больше килограмма.
И деталь, которая, по журналистским наблюдениям и опыту посещения подобных комплексов, характеризует основательный подход руководителя – все гости, независимо от высоты должности, в одинаковых тканевых белых халатах. Президент резюмирует.
Александр Лукашенко:
Я к чему их толкаю. Хозяйства, их немало еще, процентов 30 в стране, где падеж неприемлемый. Дохнут телята! Уговариваем, уговариваем. Уже сажают этих руководителей. Я им говорю: зачем вы там держите телят? Родился теленочек – отдайте тебе этого теленка.
Валерий Павлюкевич, директор РСУП «Олекшицы»:
Готовы здорового бычка 60-100 килограммов принять в любое время.
– Ну, может, и раньше.
– Ну раньше нет, мы отошли уже от кормления молоком.
– Так они у него подохнут, они до 60 не доживут.
Владимир Караник:
Мы найдем, куда их принять.
– Я понял.
– Не надо крестьян обижать, он все платит!
– Платим всегда. Даже предоплаты делаем.
– И это будет лучше, пока у них не отработают технологию так, чтобы как у него содержать можно было. Должно быть отношение к новорожденному теленку, да и к поросенку, как к ребенку. Я хочу, чтобы ты это услышал!
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