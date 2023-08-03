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На информационном пульсе II Игр стран СНГ. Побывали в главном пресс-центре для журналистов – вот как он устроен

03 августа 2023 17:28
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Новости Беларуси. Сегодня информационный пульс II Игр стран СНГ застучал в спортивном ритме. Главный пресс-центр для СМИ открыт в Белорусском государственном университете физической культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые иностранные журналисты уже проходят там аккредитацию.

Как организовали место для комфортной работы медиатворцов, проверила наш корреспондент Екатерина Капылович.

На информационном пульсе II Игр стран СНГ. Побывали в главном пресс-центре для журналистов – вот как он устроен-1

23 страны-участницы, соревнования по 20 видам спорта в 11 городах Беларуси. И освещать это будут порядка тысячи представителей СМИ. На информационной арене в ближайшую неделю точно будет жарко.

На информационном пульсе II Игр стран СНГ. Побывали в главном пресс-центре для журналистов – вот как он устроен-4

Екатерина Капылович, корреспондент:
Главный пресс-центр II Игр стран СНГ полностью технически готов встретить несколько сотен журналистов. Уже завтра [4 августа – прим. ред.] информационное сердце соревнований забьется в ритме главного спортивного события года.

На информационном пульсе II Игр стран СНГ. Побывали в главном пресс-центре для журналистов – вот как он устроен-7

Задача журналиста – как можно скорее выдать актуальную информацию в эфир. В помощь коллегам из других стран 30 точек проводного интернета, Wi-Fi и технологии, позволяющие пользоваться глобальной Сетью в любой точке Беларуси быстро и бесплатно.

На информационном пульсе II Игр стран СНГ. Побывали в главном пресс-центре для журналистов – вот как он устроен-10

Дмитрий Воронюк, руководитель главного пресс-центра II Игр стран СНГ:
Для всех представителей СМИ существует единый QR-код, по нему обеспечен доступ к Google-диску, где ежедневно и ежечасно обновляется самая актуальная информация по поводу II Игр стран СНГ. Это и маршруты различные, и наличие свободных мест в гостиницах, это расписание всех спортивных событий.

До встречи с лучшими спортсменами стран СНГ меньше суток. Белорусская земля гостеприимно принимает представителей иностранных СМИ. Они проходят аккредитацию, предвкушают энергетику спортивных соревнований и делятся впечатлениями о Беларуси.

На информационном пульсе II Игр стран СНГ. Побывали в главном пресс-центре для журналистов – вот как он устроен-13

Ангелина Менделевич, продюсер спортивного телеканала (Россия):
Везде все зеленое, везде интересная архитектура. Я такую пока еще нигде не видела, не встречала, меня это зацепило. Пока ехали на трансфере, я прямо глазами все ловила.

На информационном пульсе II Игр стран СНГ. Побывали в главном пресс-центре для журналистов – вот как он устроен-16

Евгений Загитов, корреспондент спортивного телеканала (Россия):
Таких длинных велодорожек я еще не видел. Я сам обожаю кататься на велосипеде, по этой велодорожке я хочу проехать по-любому! Потому что тут и озеро с одной стороны, с другой стороны – гостиницы, архитектура интересная. Я прямо загорелся – это правда.

На информационном пульсе II Игр стран СНГ. Побывали в главном пресс-центре для журналистов – вот как он устроен-19

Представители медиаиндустрии уже готовы держать руку на информационном пульсе II Игр стран СНГ.

На информационном пульсе II Игр стран СНГ. Побывали в главном пресс-центре для журналистов – вот как он устроен-22

Ну а наш телеканал как всегда покажет и расскажет все самое интересное.

# Игры стран СНГ # общество # Екатерина Капылович # Дмитрий Воронюк # Фотофакт

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