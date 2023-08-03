На информационном пульсе II Игр стран СНГ. Побывали в главном пресс-центре для журналистов – вот как он устроен
Новости Беларуси. Сегодня информационный пульс II Игр стран СНГ застучал в спортивном ритме. Главный пресс-центр для СМИ открыт в Белорусском государственном университете физической культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые иностранные журналисты уже проходят там аккредитацию.
Как организовали место для комфортной работы медиатворцов, проверила наш корреспондент Екатерина Капылович.
23 страны-участницы, соревнования по 20 видам спорта в 11 городах Беларуси. И освещать это будут порядка тысячи представителей СМИ. На информационной арене в ближайшую неделю точно будет жарко.
Екатерина Капылович, корреспондент:
Главный пресс-центр II Игр стран СНГ полностью технически готов встретить несколько сотен журналистов. Уже завтра [4 августа – прим. ред.] информационное сердце соревнований забьется в ритме главного спортивного события года.
Задача журналиста – как можно скорее выдать актуальную информацию в эфир. В помощь коллегам из других стран 30 точек проводного интернета, Wi-Fi и технологии, позволяющие пользоваться глобальной Сетью в любой точке Беларуси быстро и бесплатно.
Дмитрий Воронюк, руководитель главного пресс-центра II Игр стран СНГ:
Для всех представителей СМИ существует единый QR-код, по нему обеспечен доступ к Google-диску, где ежедневно и ежечасно обновляется самая актуальная информация по поводу II Игр стран СНГ. Это и маршруты различные, и наличие свободных мест в гостиницах, это расписание всех спортивных событий.
До встречи с лучшими спортсменами стран СНГ меньше суток. Белорусская земля гостеприимно принимает представителей иностранных СМИ. Они проходят аккредитацию, предвкушают энергетику спортивных соревнований и делятся впечатлениями о Беларуси.
Ангелина Менделевич, продюсер спортивного телеканала (Россия):
Везде все зеленое, везде интересная архитектура. Я такую пока еще нигде не видела, не встречала, меня это зацепило. Пока ехали на трансфере, я прямо глазами все ловила.
Евгений Загитов, корреспондент спортивного телеканала (Россия):
Таких длинных велодорожек я еще не видел. Я сам обожаю кататься на велосипеде, по этой велодорожке я хочу проехать по-любому! Потому что тут и озеро с одной стороны, с другой стороны – гостиницы, архитектура интересная. Я прямо загорелся – это правда.
Представители медиаиндустрии уже готовы держать руку на информационном пульсе II Игр стран СНГ.
Ну а наш телеканал как всегда покажет и расскажет все самое интересное.