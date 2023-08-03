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Корзун: «Профессионалы своего дела». Управлению дорожно-мостового строительства Мингорисполкома 50 лет!

03 августа 2023 17:34
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Новости Беларуси. Полувековой юбилей отмечает столичное предприятие «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Корзун: «Профессионалы своего дела». Управлению дорожно-мостового строительства Мингорисполкома 50 лет!-1

В честь знаковой даты лучших сотрудников наградили почетными грамотами и благодарностями. Сейчас большой объем работы предприятие выполняет в рамках проекта по переводу города на подземные источники. Также занимаются строительством дорог, ремонтом мостов, подземных переходов, путепроводов и благоустройством столицы.

Корзун: «Профессионалы своего дела». Управлению дорожно-мостового строительства Мингорисполкома 50 лет!-4

Владимир Латушкин, генеральный директор управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:
К 50-летнему юбилею подошли мы с очень хорошей динамикой предприятия. Оно сегодня развивающееся, у нас достойный уровень заработной платы. Мы создаем новые рабочие места, внедряем новые технологии, есть инвестиционные проекты.

Корзун: «Профессионалы своего дела». Управлению дорожно-мостового строительства Мингорисполкома 50 лет!-7


Фото: Telegram-канал Мингорисполкома

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Это флагман нашего дорожного строительства всей республики. Безусловно, мы видим ту работу, которую проводит предприятие. Это и дороги, и мосты, транспортные развязки. И, безусловно, благоустройство, которое выполняется предприятием. Самое ценное, конечно, – это те люди, которые работают на предприятии. Это специалисты с большой буквы, профессионалы своего дела. И ту работу, которую они выполняют, мы видим на улицах нашего города.

Корзун: «Профессионалы своего дела». Управлению дорожно-мостового строительства Мингорисполкома 50 лет!-10

Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома – одно из ведущих предприятий города, которое специализируется на строительстве инженерной и транспортной инфраструктуры. На нем трудятся около 900 человек.

# Предприятия Беларуси # общество # Олег Корзун # Владимир Латушкин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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