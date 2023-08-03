«Нормально кормят?» Аграрии пригласили Президента за общий стол

6% площадей в день. Лукашенко поставил задачу по темпам уборки зерновых

Новости Беларуси. Жатва, технологии в АПК, развитие животноводства – в центре внимания рабочей поездки главы государства в Гродненскую область. Ходом уборочной кампании Александр Лукашенко поинтересовался сразу по прилету в Берестовицкий район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент лично контролирует ход уборочной кампании и требует выходить на темпы в 6 % площадей в день. Сегодня глава совершил рабочую поездку в Гродненскую область и ознакомился с ходом полевых работ в Берестовицком районе. Александра Лукашенко интересовали не только успехи, но и проблемные вопросы, которые, как уверили аграрии, если и есть, то решаются в рабочем порядке. Прямо в поле вместе с комбайнерами Президент обсудил, как ведет себя отечественная техника в процессе работы.

В Гродненской области одна из самых больших нагрузок на комбайн – более 300 гектаров. Поэтому механизаторы ценят каждую минуту. Остановка – если только на обед. Его как раз подвезли в момент, когда аграрии общались с Александром Лукашенко. Они и пригласили Президента за общий стол.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вообще нормально кормят?

– Да, вкусно.

– В обед?

– В обед и ужин.

– А завтрак дома, да?

– Да.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Ранний завтрак, потому что с шести-семи.

– Если так кормят, то хорошо. Ну, приятного аппетита.

– Спасибо, вам также.

– Ну, ничего. Мне тоже так готовят.

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Во время рабочей поездки Александр Лукашенко коснулся и кадрового вопроса, который лежит в плоскости определения кандидатуры на пост министра сельского хозяйства и продовольствия.