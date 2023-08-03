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«Нормально кормят?» Аграрии пригласили Президента за общий стол

03 августа 2023 14:45
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Новости Беларуси. Жатва, технологии в АПК, развитие животноводства – в центре внимания рабочей поездки главы государства в Гродненскую область. Ходом уборочной кампании Александр Лукашенко поинтересовался сразу по прилету в Берестовицкий район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6% площадей в день. Лукашенко поставил задачу по темпам уборки зерновых

«Нормально кормят?» Аграрии пригласили Президента за общий стол-1

Президент лично контролирует ход уборочной кампании и требует выходить на темпы в 6 % площадей в день. Сегодня глава совершил рабочую поездку в Гродненскую область и ознакомился с ходом полевых работ в Берестовицком районе. Александра Лукашенко интересовали не только успехи, но и проблемные вопросы, которые, как уверили аграрии, если и есть, то решаются в рабочем порядке. Прямо в поле вместе с комбайнерами Президент обсудил, как ведет себя отечественная техника в процессе работы.

«Нормально кормят?» Аграрии пригласили Президента за общий стол-4

В Гродненской области одна из самых больших нагрузок на комбайн – более 300 гектаров. Поэтому механизаторы ценят каждую минуту. Остановка – если только на обед. Его как раз подвезли в момент, когда аграрии общались с Александром Лукашенко. Они и пригласили Президента за общий стол.

«Нормально кормят?» Аграрии пригласили Президента за общий стол-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вообще нормально кормят?
– Да, вкусно.
– В обед?
– В обед и ужин.
– А завтрак дома, да?
– Да.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Ранний завтрак, потому что с шести-семи.
– Если так кормят, то хорошо. Ну, приятного аппетита.
– Спасибо, вам также.
– Ну, ничего. Мне тоже так готовят.

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Во время рабочей поездки Александр Лукашенко коснулся и кадрового вопроса, который лежит в плоскости определения кандидатуры на пост министра сельского хозяйства и продовольствия.

Подробности расскажем в нашем вечернем выпуске.

# Рабочая поездка Президента # общество # Владимир Караник # Александр Лукашенко # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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