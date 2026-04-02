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Находки времен Полоцкого княжества – побывали в Червенском районном краеведческом музее

02 апреля 2026 15:06
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Минщина что волшебный ларец для туристов. Продолжаем дарить идеи для выходных за кольцевой и отправляемся в славный город Червень на родину знаменитого космонавта Олега Новицкого. В районном краеведческом музее вас ожидает захватывающий полет в прошлое и программа «Хочу все знать», рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

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Анастасия Макеева, корреспондент:
Как только попадаешь в музей, у нас здесь такой портал в прошлое. Мы с вами сразу оказываемся в конце XIX века. В каком году впервые упоминается про Червень?

Находки времен Полоцкого княжества – побывали в Червенском районном краеведческом музее-2

Марина Потапенко, научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:
Первое упоминание в 1387 году, конкретнее – 28 апреля. Когда князь литовский Ягайло подарил эти земли своему брату Скиргайло, который в последствии помог ему взойти на польский престол. Так вот, в этом, наверное, иносказательно сказано, что спасибо тебе, дорогой брат. Поэтому я дарю в числе прочих земель эти земли, которые зовутся Игумен. С тех пор мы считаем датой основания Игумена, хотя вне сомнения, конечно, это более старинное поселение.

Находки времен Полоцкого княжества – побывали в Червенском районном краеведческом музее-4

Для многих открытие, что до 1923 года это место называлось Игумен. По легенде, которую записал этнограф Павел Шпилевский: после крещения Руси в 988 году, чтобы распространить христианство на наших землях из Греции пошла босиком одна игуменья. Она взяла с собой книги, лекарства. Когда почувствовала тепло от благодатной земли, поняла, что нужно здесь остаться и нести Слово Божие. Благодаря стараниям монахини появилась церковь, затем вырос монастырь и образовалось поселение. В ее честь назвали этот край. Но бороться с язычеством было трудно. Наши предки продолжали Перуну и ходить на капище. Однажды земная кора разломилась, стала наполняться водой и монастырь провалился.

Находки времен Полоцкого княжества – побывали в Червенском районном краеведческом музее-6

Марина Потапенко:
Казалось, как это проверить. У нас есть недалеко от Червеня озеро Дикое, в котором по поверьям якобы лежит на дне этот монастырь. К сожалению, современными методами проверить невозможно, поскольку там илистые отложения. На территории Смолевичского района, в частности территория деревни Ляды – там есть Ляденский мужской монастырь. Там в церковных книгах написано, что икона из этой старинной церкви находится там. То есть это имеет место быть, не просто легенда.

Подробности в видео.

# Анастасия Макеева # Музей

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