Находки времен Полоцкого княжества – побывали в Червенском районном краеведческом музее

Минщина что волшебный ларец для туристов. Продолжаем дарить идеи для выходных за кольцевой и отправляемся в славный город Червень на родину знаменитого космонавта Олега Новицкого. В районном краеведческом музее вас ожидает захватывающий полет в прошлое и программа «Хочу все знать», рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Его работы хранятся в знаменитой Третьяковке – рассказываем о творчестве Валерия Сумарева Анастасия Макеева, корреспондент:

Как только попадаешь в музей, у нас здесь такой портал в прошлое. Мы с вами сразу оказываемся в конце XIX века. В каком году впервые упоминается про Червень?

Марина Потапенко, научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:

Первое упоминание в 1387 году, конкретнее – 28 апреля. Когда князь литовский Ягайло подарил эти земли своему брату Скиргайло, который в последствии помог ему взойти на польский престол. Так вот, в этом, наверное, иносказательно сказано, что спасибо тебе, дорогой брат. Поэтому я дарю в числе прочих земель эти земли, которые зовутся Игумен. С тех пор мы считаем датой основания Игумена, хотя вне сомнения, конечно, это более старинное поселение.

Для многих открытие, что до 1923 года это место называлось Игумен. По легенде, которую записал этнограф Павел Шпилевский: после крещения Руси в 988 году, чтобы распространить христианство на наших землях из Греции пошла босиком одна игуменья. Она взяла с собой книги, лекарства. Когда почувствовала тепло от благодатной земли, поняла, что нужно здесь остаться и нести Слово Божие. Благодаря стараниям монахини появилась церковь, затем вырос монастырь и образовалось поселение. В ее честь назвали этот край. Но бороться с язычеством было трудно. Наши предки продолжали Перуну и ходить на капище. Однажды земная кора разломилась, стала наполняться водой и монастырь провалился.