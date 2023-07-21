Президент потребовал от Минпрома обратить внимание на качество отечественной сельхозтехники
Новости Беларуси. Возможность встряхнуть вертикаль и обратить внимание на наиболее проблемные вопросы. Пожалуй, это одна из главных задач большого селектора по вопросам уборочной кампании. 21 июля его провели во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи были все регионы.
Читайте здесь:
Лукашенко: страда – это наш продовольственный фронт. Лучше на этом фронте воевать, чем на горячем
Президент высказался о зерне: «Таких цен на международном рынке, как вчера и сегодня, не было и не будет»
Лукашенко: «Пора уже переходить от болтовни и заклинаний к конкретным мерам»
В то время как идет селектор, идут и проверки транспорта. В общем, столичная критика обоснована. Верхнедвинский район, ОАО «Прудинки». Пять комбайнов в поле, три без ТО.
– Чего маячок у него не работает?
– Работал.
– Сейчас заезжал, не работал. Чего он пассажиров перевозит? Тоже нельзя. У него задний левый габарит разбит. Видели?
– Видели, исправим.
– Конечно, исправите.
Две зерноуборочные машины на приколе. Вот-вот одна из них включится в уборочный марафон. Хорошо. Плохо, что в середине лета. Год-два назад Президентом было принято решение даже, образно говоря, металлолом восстановить. Еще не научились мы считать свои деньги.
Алексей Лапковский, начальник отделения сельхозпредприятия:
Комбайн находится на ремонте в течение последних пяти дней, с понедельника этой недели. Ему нужно было заменить транспортер, цепь транспортера колосового элеватора. Ему нужно было провести техническое обслуживание двигателя, что мы и сделали. На данный момент он подъехал, чтобы провести тут регулировки, последние закончить, и ехать цеплять жатку.
Беларусь обладает уникальной компетенцией. Производим почти всю палитру аграрной техники. Уже все забыли, как упрекали Лукашенко за то, что он сохранил и требовал создать все наше. Лишь западные санкции показали: мы на правильном пути. Но глава государства озвучивает то, о чем говорят в мастерских. Мол, не вся наша техника вызывает гордость. Второй вопрос, как к ней относятся.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Новая проблема – это отказы новых зерноуборочных комбайнов. Например, в Гродненской области с 4 по 9 июля в восьми комбайнах (это новая марка 2124 КР) было зафиксировано 20 отказов. Неисправности устранялись более суток. Аналогичные отказы имели место в Брестской области, основные дефекты – выход из строя гидроблока.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Николаевич Рогожник. Что это за практика? К вам претензии как к министру промышленности. Почему неисправные комбайны и другую технику отправляете в сельхозпредприятия?
Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси:
С этим фактом я разберусь. Но я вас уверяю, что техника производится с достаточным уровнем надежности. Я приведу один только пример. Я только вернулся из Кемерово, там я посещал фермерское хозяйство. И претензий по отношению к нашей технике у руководителя этого хозяйства было ровно ноль. Тех проблем, которые еще были 4-5 лет назад, сегодня по технике нет.
Александр Лукашенко:
Я понимаю, что доложенное надо делить как минимум на два, эксплуатация и надежность техники зависит не только от техники, но и от того, кто сидел за рулем. И дело было не в бобине, как говорят водители. Поэтому я это делю на два. Но вы разберитесь. Есть претензии, наверное, и к сельхозтехнике, которую мы поставляем на село. И я из своего опыта знаю, когда новый комбайн пришел в поле и через два часа остановился. Тут убирать надо, а он остановился.