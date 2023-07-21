Президент потребовал от Минпрома обратить внимание на качество отечественной сельхозтехники

– Чего маячок у него не работает?

– Работал.

– Сейчас заезжал, не работал. Чего он пассажиров перевозит? Тоже нельзя. У него задний левый габарит разбит. Видели?

– Видели, исправим.

– Конечно, исправите. Две зерноуборочные машины на приколе. Вот-вот одна из них включится в уборочный марафон. Хорошо. Плохо, что в середине лета. Год-два назад Президентом было принято решение даже, образно говоря, металлолом восстановить. Еще не научились мы считать свои деньги.

Алексей Лапковский, начальник отделения сельхозпредприятия:

Комбайн находится на ремонте в течение последних пяти дней, с понедельника этой недели. Ему нужно было заменить транспортер, цепь транспортера колосового элеватора. Ему нужно было провести техническое обслуживание двигателя, что мы и сделали. На данный момент он подъехал, чтобы провести тут регулировки, последние закончить, и ехать цеплять жатку. Беларусь обладает уникальной компетенцией. Производим почти всю палитру аграрной техники. Уже все забыли, как упрекали Лукашенко за то, что он сохранил и требовал создать все наше. Лишь западные санкции показали: мы на правильном пути. Но глава государства озвучивает то, о чем говорят в мастерских. Мол, не вся наша техника вызывает гордость. Второй вопрос, как к ней относятся.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Новая проблема – это отказы новых зерноуборочных комбайнов. Например, в Гродненской области с 4 по 9 июля в восьми комбайнах (это новая марка 2124 КР) было зафиксировано 20 отказов. Неисправности устранялись более суток. Аналогичные отказы имели место в Брестской области, основные дефекты – выход из строя гидроблока. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Александр Николаевич Рогожник. Что это за практика? К вам претензии как к министру промышленности. Почему неисправные комбайны и другую технику отправляете в сельхозпредприятия?

Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси:

С этим фактом я разберусь. Но я вас уверяю, что техника производится с достаточным уровнем надежности. Я приведу один только пример. Я только вернулся из Кемерово, там я посещал фермерское хозяйство. И претензий по отношению к нашей технике у руководителя этого хозяйства было ровно ноль. Тех проблем, которые еще были 4-5 лет назад, сегодня по технике нет.