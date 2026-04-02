Макрон обиделся на Трампа после его насмешек о жене

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал высказывания лидера Штатов Дональда Трампа о его семье неделикатными и неуместными и отказался их комментировать. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава Америки заявил, что Макрон до сих пор восстанавливается после удара в челюсть от своей супруги. Он также добавил, что она плохо с ним обращается.

Руководитель Франции подчеркнул, что в текущей ситуации важнее сосредоточиться на международных вопросах, в частности на снижении напряженности на Ближнем Востоке.

Поводом для обсуждений стало видео, снятое во время визита во Вьетнам, где заметен резкий жест со стороны жены Макрона. В Елисейском дворце сначала отрицали подлинность кадров, позже сам Макрон заявил, что они с женой «просто дурачились».

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