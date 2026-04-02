Единый урок в День единения народов Беларуси и России – вот как он прошёл в Минской области

О том, как зарождалось Союзное государство, общих ценностях народов и совместных инициативах для молодежи, 2 апреля говорят во всех школах страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Занятия – в формате живого диалога. Ребята участвовали в блиц-опросах, вспомнили историю возникновения праздника и даже отправились в виртуальный тур по знаковым местам Беларуси и России. Активно велись дискуссии, учащиеся обменивались мнениями по самым разным темам. Обсуждали в том числе, как культурное и образовательное пространство объединяет белорусов и россиян сегодня.

София Кот, учащаяся гимназии № 1 Солигорска: Я думаю, что мы должны знать и помнить о Дне единения России и Беларуси, потому что это важно, знать историю своей страны.

Артем Голодок, учащийся гимназии № 1 Солигорска:

Это сотрудничество дает нам много разных плюсов. Например, равные права, мы можем без визы ездить к россиянам в гости за границу. И мы можем торговать у россиян на рынке, а они у нас.

Юлия Яковлева, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 1 Солигорска:

Уже на протяжении нескольких лет в рамках Дня единения народов проводится единый урок. Учащиеся знакомы со многими понятиями, говорят, что это дружба наших народов. Они понимают, о чем идет речь, поэтому это уже не первый год. Это действительно является традицией.