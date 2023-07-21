Лукашенко утвердил текст присяги гражданина Беларуси

Новости Беларуси. Текст присяги гражданина Беларуси утвержден Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 июля Александр Лукашенко подписал Указ, который регулирует порядок принесения клятвы иностранцами, получившими гражданство нашей страны.

Также документ содержит перечень лиц, которые освобождаются от процедуры. Кроме того, определен порядок, в котором главе государства будут подаваться материалы об утрате гражданства за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам нашей страны лицами, находящимися за рубежом.