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Лукашенко утвердил текст присяги гражданина Беларуси

21 июля 2023 17:35
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Новости Беларуси. Текст присяги гражданина Беларуси утвержден Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 июля Александр Лукашенко подписал Указ, который регулирует порядок принесения клятвы иностранцами, получившими гражданство нашей страны.

Лукашенко утвердил текст присяги гражданина Беларуси-1

Также документ содержит перечень лиц, которые освобождаются от процедуры. Кроме того, определен порядок, в котором главе государства будут подаваться материалы об утрате гражданства за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам нашей страны лицами, находящимися за рубежом.

Текст клятвы пока не опубликован. Его содержание станет известно после того, как Указ появится на Национальном правовом интернет-портале.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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