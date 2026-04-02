Дмитриев назвал премьера Польши Туска запаниковавшим

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ назвал премьер-министра Польши Дональда Туска запаниковавшим на фоне энергетического кризиса в Европе и ситуации вокруг НАТО. Об этом пишет ТАСС.

Так он отреагировал на слова Туска о том, что последние мировые события выгодны России.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что допускает выход США из НАТО и критикует альянс за недостаточную поддержку Вашингтона, называя его слабым.

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