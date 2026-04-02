Выставка «Дулаг-142. Брянский Бухенвальд» открылась в Хатыни

Ко Дню единения народов Беларуси и России в Хатыни открылся совместный проект, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Выставка «Дулаг-142. Брянский Бухенвальд» посвящена памяти жертв нацизма –узников концлагеря, действовавшего в Брянске с 1940 по 1943 годы. Авторы – сотрудники местного краеведческого музея. Экспозицию создавали на основе поисковой работы и расследований по делу о геноциде советского народа, которое осуществляет Следственный комитет России. Здесь представлены вещи, фото и документы узников.

Ирина Кулешова, директор Брянского государственного краеведческого музея (Россия): На территории Брянской области, единственной в России, сохранилась инфраструктура концлагеря «Дулаг-142» с бараками, лазаретами, конюшнями, где содержались дети. Когда была снята секретность с данного объекта, началось движение по восстановлению исторической памяти событий.

Олег Шендерович, первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:

Хатынь – это вообще знаковое, особое место для белорусов, для всех здравомыслящих людей. Место символичное, это символ всех уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками, их пособниками населенных пунктов, которых тысячи в Республике Беларусь, миллионов белорусов, граждан бывшего Советского Союза.

Символично сформировано на основании работы следователей, наших коллег из Российской Федерации, в рамках расследования уголовного дела, которое расследует Следственный комитет Российской Федерации, о геноциде. Прошли судебные процессы в России, где был установлен факт геноцида.