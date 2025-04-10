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Лукашенко – Титан! Пообщались с той самой студенткой, которую Президент звал на дискотеку

10 апреля 2025 16:44
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

«Ну что, девчата, на дискотеку?» Лукашенко пообщался и сфотографировался с гродненской молодежью.

Лукашенко – Титан! Пообщались с той самой студенткой, которую Президент звал на дискотеку-3

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Эта встреча стала полной неожиданностью как для самого Президента, так и для тех, кто в тот вечер оказался на площади в центре города. Апрель 2023-го. Александр Лукашенко приехал в Гродно, чтобы побывать на хоккейном матче и провести совещание с областной вертикалью. После окончания рабочих дел глава государства собирался было уезжать, но не смог отказать толпе, которая собралась, прознав, что в Гродно приехал кто-то важный.

Среди наблюдающих была и героиня нашего выпуска Валерия Локач. О чем говорили с Президентом и чего не постеснялись попросить? Откровенный ответ прямо сейчас.

Адреналин поднялся сразу! Мы не ожидали, что подойдет Президент

Лукашенко – Титан! Пообщались с той самой студенткой, которую Президент звал на дискотеку-5

Валерия Лакач, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мы пошли гулять и шли домой по своему пути, как всегда. Смотрим, что люди скопились, их очень много, но мы подошли, мы не стеснительные, к охраннику, спросили, что тут такое. Охранник сказал: скоро все увидите. Мы очень заинтересованы были в том, чтобы подождать, а вдруг кто-то... Но то, что Президент, мы не ожидали.

Выходит Александр Григорьевич, он идет, а у меня зрение не очень хорошее. И мне мои друзья говорят: Президент, Президент. А я не понимаю. И я смотрю, он идет на нас. И я первый раз его увидела в жизни.

Лукашенко – Титан! Пообщались с той самой студенткой, которую Президент звал на дискотеку-7

Валерия Лакач:
Эмоции были, конечно… Адреналин поднялся сразу. Он подошел к нам, всех начали отодвигать, но охрана нас четверых почему-то не сильно отодвинула. Я думаю: все, значит, будем разговаривать сейчас.

И как раз был хоккейный матч, Кубок Президента. Наша команда, к сожалению, проиграла. Я не особо люблю этот спорт, но тогда было интересно смотреть. Вообще, мой дедушка фанат хоккея, он как-то включил хоккей, и я начала с ним смотреть, мне стало интересно. Билеты я, к сожалению, не успела купить на плей-офф. Поэтому я смотрела по телефону, прямая трансляция. Только-только закончился ролик, и мы встретились с Президентом. Была тема для разговора.

Люди думали, что это постанова

Лукашенко – Титан! Пообщались с той самой студенткой, которую Президент звал на дискотеку-9

Валерия Лакач:
Всем показали эти фотки. Я позвонила сразу бабушке, маме, папе. Они были в шоке. Я по жизни такая, я активистка везде. Они не сильно были удивлены, что я даже туда залезла.

Но был и негатив, потому что люди думали, что это все подстроено, наиграно, что постанова. неправда, что купили, что школьников просто позвали.

Когда уже Президент уехал, у нас такие эмоции были – это просто не передать словами. Мы скакали по этой площади, обнимались, радовались!

Я другим его представляла – низенького роста, поменьше, а тут такой мужчина выходит! Хорошие эмоции были. В жизни он показался человеком, который нас защищает. Он титан какой-то большой. У меня были такие эмоции.

Мы были экспериментальным годом – про ситуацию с баллами на ЦЭ

Лукашенко – Титан! Пообщались с той самой студенткой, которую Президент звал на дискотеку-11

Валерия Лакач:
У нас с восьмого класса была присяга, я надела форму, получила погоны и поняла, что это оно. Поэтому я решила связать свою жизнь с юриспруденцией и поступала уже на правоведение в университет Янки Купалы.

Хотела пойти на журналистику, потому что я это дело любила очень. Ведущей часто была, мне нравилось. Но когда форму надела – все, я не хотела ее снимать. Я вижу себя следователем, очень нравится мне эта профессия. И в дальнейшем хочу больше углубляться в это. Поступить было сложновато, потому что мы попали на ЦЭ и РТ. Поэтому, к сожалению, баллы скаканули вверх. Мы были экспериментальным годом. Но я поступила, все хорошо.

Еще там были непонятки с баллами, потому что все это новое, только разрабатывалось. Поэтому так и получилось. На государство никакой обиды нет. Я считаю, что Министерство образования просто чуть-чуть поспешили в этом плане. Я очень сильно просто перенервничала, потому что для меня поступление – это было все. Но в итоге все получилось. Они услышали, все переделали, И все стало на свои места.

Лукашенко: «Если допустили ошибку, надо ее признать. Чего мы прячемся и виляем хвостом перед обществом?» Подробности.

Лукашенко правильно поступил, что вмешался в систему образования

Лукашенко – Титан! Пообщались с той самой студенткой, которую Президент звал на дискотеку-13

Валерия Лакач:
Я считаю, что он правильно поступил, что вмешался. И из-за этого все стало на свои места. Даже очень рада, что он вмешался. Разносторонняя личность. Это хорошо, что он так. Это правильно для Президента. Наш Президент – правда молодец. Таких Президентов я еще не видела.

Лукашенко – ректорам: «Выпускники должны четко осознавать, что наше вузовское образование в Беларуси лучшее». Читайте далее.

Чем похожа на Президента?

Виктория Ходосок:
Скажите, а вы какими-то качествами похожи на Президента?

Валерия Лакач:
Возможно. Целеустремленность, ответственность, тоже разносторонняя личность. Но пообщаться я бы с ним хотела еще раз.

# Интервью # Молодежь Беларуси # Студенты # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок

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