Лукашенко: «Если допустили ошибку, надо её признать. Чего мы прячемся и виляем хвостом перед обществом?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проверка показала: технического сбоя не было, система подсчета баллов, которая применялась на централизованном тестировании с 2019 года, сработала правильно. И я не подвергаю сомнению то, как вы там считали. Мои претензии в том, что люди вас не понимают: ни будущие студенты (абитуриенты), ни родители, ни другие люди. Что вы там нахомутали, что вы там попридумывали. Неужели нельзя было создать четкую, понятную, простую систему. Посмотрели родители: понятно, 10 баллов. Другой посмотрел – 8 баллов и так далее. А вы начали там…

Я не говорю, что это неправильная была система, но слишком заумная. И потом, как мне докладывали сведущие люди, у вас были разбежки, нестыковки между репетиционным и этим тестированием. Люди же сопоставили и видят, что парень или девушка, получившие больше баллов, оказались в худшем положении. То есть нужна была обычная, нормальная, четкая система. Вы мою позицию знаете: должно быть справедливо и понятно для людей. И не надо бояться. Если допустили ошибку, надо ее признать. Чего мы прячемся и виляем хвостом перед обществом? Допустили ошибку? Да, допустили, исправили, вовремя поправили, благодаря тем же людям, которые на это отреагировали. Не надо прятаться и чего-то бояться.