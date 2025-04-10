«Люди становились зверьми!» Белоруска вспоминает, как в 2020-м вместе с бабушкой снимала БЧБ-флаги с балконов

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Валерия Лакач, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

В 2020 году было страшно вообще в этом всем находиться. Люди просто становились какими-то зверями, которые направлялись к чему-то, но они не понимали, что это неправильно. В Гродно тоже такое происходило. Мы сидели дома, интернета не было, вообще не выходили на улицу. Как раз мой день рождения попал на это время. Просто сидели все дома.

Ходили не только по площади, ходили и по обычным улочкам, перекрывали дорогу машинами, большими толпами. На нашем балконе развесили флаг БЧБ, и мы ходили его снимали. Моя бабушка и я.

Я считаю, что сейчас хорошо, что у нас все нормально. Президент дает нам все, и у нас чистое небо над головой, а это самое главное.