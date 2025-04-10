Они там особо не учатся – белорусская студентка о друзьях, которые уехали получать образование за границу

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Валерия Лакач, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Раньше говорили, что если куда-то поехать, намного лучше. Сейчас за границу учиться мало людей ездит, и очень часто говорят, что наше белорусское образование – очень хорошее. У меня одноклассники поехали в Польшу, они там особо не учатся и больше работают. Там есть образование, возможно, даже хорошее, я не знаю точно. Но они говорили, что им так себе.