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Они там особо не учатся – белорусская студентка о друзьях, которые уехали получать образование за границу

10 апреля 2025 16:23
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Они там особо не учатся – белорусская студентка о друзьях, которые уехали получать образование за границу-2

Валерия Лакач, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Раньше говорили, что если куда-то поехать, намного лучше. Сейчас за границу учиться мало людей ездит, и очень часто говорят, что наше белорусское образование – очень хорошее. У меня одноклассники поехали в Польшу, они там особо не учатся и больше работают. Там есть образование, возможно, даже хорошее, я не знаю точно. Но они говорили, что им так себе.

# Образование # Студенты # Высшее образование в Беларуси # Белорусы за границей # Интервью

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