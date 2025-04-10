Беларусь и Пакистан могут существенно нарастить товарооборот

10 апреля в Минске был организован Белорусско-пакистанский деловой совет, который решили провести в формате бизнес-форума. Для обсуждения перспективных направлений взаимодействия в Минск прибыли представители около сотни компаний из Пакистана и 120 предприятий Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам форума подписан ряд документов. Результат наработок во время ноябрьского визита Президента Беларуси в Пакистан.

Фаиз Ахмад, генеральный директор Управления по развитию торговли Пакистана:

Бизнес-форум – это хорошая возможность в выстраивании более тесных взаимоотношений. У нас большой потенциал, и мы можем поднять наши экономики на новый уровень. Беларусь преуспела в фармакологии, сельском хозяйстве, легкой промышленности, IT-сервисах. Мы открываем торговый путь между Пакистаном и Россией – товары к нам будут доставлять всего за 15 дней. Так что мы очень быстро можем улучшить наши отношения.

Именно логистика стала одним из основных вопросов для обсуждения. Не остались без внимания и банковские взаиморасчеты. Пакистанский рынок достаточно объемный. В стране проживает около 240 миллионов человек. И Беларуси есть что им предложить. Помимо детского питания, сухого молока, которое уже поставляется в Пакистан, прорабатывается контракт на отгрузку растительных масел. Взаимный интерес есть в таких сферах, как деревообработка и текстильная промышленность.