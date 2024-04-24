Лукашенко: США допустили ошибку, объединив Россию и Китай
Помимо того, что ВНС – уникальный орган народовластия, это еще и система страховок от неправильных решений, а также контроля за выполнением важных для страны программ и проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент особенно подчеркнул: делегаты собрания не должны потерять своего права делать выбор, критиковать и принимать наилучшие решения на благо Беларуси с учетом международной обстановки, которая в ближайшие годы спокойнее вряд ли станет.
Гибридная война идет не первый год. Очевидно, государственные СМИ занимают не последнее место в отстаивании правды. Мы в эпицентре самых важных для государства событий и рассказываем об этом вам без фильтров. ВНС не исключение. Напомним, с раннего утра во Дворце Республики работают корреспонденты СТВ. Подводить итоги сейчас рано – впереди еще один день работы седьмого собрания. Тем не менее сказано было много, есть что обсудить с очевидцами исторического события.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Время подводить итоги первого дня заседания Всебелорусского народного собрания. И главные моменты обсудим с нашим коллегой. В студии политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой. Он делегат ВНС, представляет Минский городской Совет депутатов, куда был избран в единый день голосования.
Евгений, это первое для тебя заседание Всебелорусского народного собрания. Какие впечатления у тебя от присутствия на таком историческом форуме?
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Первое в качестве делегата, но не первое в качестве журналиста. Это очень символично, потому что ВНС – это была площадка диалоговая больше, а сейчас это стратегическое. Форум, который решает будущее нашей государственности и вообще развития Беларуси. Впечатления какие? Груз ответственности. Первое, но самое важное, наверное – уверенность в том, что Беларусь останется Беларусью и мы идем правильным путем.
Юлия Алексеюк:
То есть у тебя, получается, сейчас две роли. Ты и делегат, и политический обозреватель, который находится постоянно в информационной повестке. И все-таки на какие тезисы и как делегат, и как политобозреватель ты обратил внимание в ходе выступления главы государства?
Евгений Пустовой:
Глава государства сегодня сказал о главном, самое важное. Мы живем в эпоху трансформации, не только геополитической. Гегемон спотыкается каждый раз, когда поднимается на борт номер один. Я говорю не только о Байдене, а в смысле о том, как Америка себя чувствует. И они видят нарастание мощи Китая.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
США, предприняв резвую атаку на всех неугодных одновременно, ось зла вы знаете – от Беларуси до Северной Кореи, включая Россию, Китай, Иран и другие. Поняли, что допустили ошибку, объединив непослушную Россию и главного врага для них – Китай. Что делать? Допустили ошибку. Выход нашли – конфликт в Европе, в Украине в данной ситуации – переложить на плечи Евросоюза и НАТО. Деньгами помогут. Цель – отвлечь, утопить Россию в войне с Украиной, ослабить войной и санкциями. Тогда России будет не до союза с Китаем, не до единства. А в это время разобраться с Китаем. Втянуть в эти разборки, если получится, заинтересованных – AUKUS, новая НАТО в Тихом океане, добавив туда Японию и Южную Корею. Вот ключ к стратегии Соединенных Штатов. Во имя доминирования в мире. Потом это не надо будет никому. Они всех кинут, как это они показали в Афганистане.
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