Лукашенко: США допустили ошибку, объединив Россию и Китай

Помимо того, что ВНС – уникальный орган народовластия, это еще и система страховок от неправильных решений, а также контроля за выполнением важных для страны программ и проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент особенно подчеркнул: делегаты собрания не должны потерять своего права делать выбор, критиковать и принимать наилучшие решения на благо Беларуси с учетом международной обстановки, которая в ближайшие годы спокойнее вряд ли станет.

Гибридная война идет не первый год. Очевидно, государственные СМИ занимают не последнее место в отстаивании правды. Мы в эпицентре самых важных для государства событий и рассказываем об этом вам без фильтров. ВНС не исключение. Напомним, с раннего утра во Дворце Республики работают корреспонденты СТВ. Подводить итоги сейчас рано – впереди еще один день работы седьмого собрания. Тем не менее сказано было много, есть что обсудить с очевидцами исторического события.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Время подводить итоги первого дня заседания Всебелорусского народного собрания. И главные моменты обсудим с нашим коллегой. В студии политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой. Он делегат ВНС, представляет Минский городской Совет депутатов, куда был избран в единый день голосования. Евгений, это первое для тебя заседание Всебелорусского народного собрания. Какие впечатления у тебя от присутствия на таком историческом форуме?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Первое в качестве делегата, но не первое в качестве журналиста. Это очень символично, потому что ВНС – это была площадка диалоговая больше, а сейчас это стратегическое. Форум, который решает будущее нашей государственности и вообще развития Беларуси. Впечатления какие? Груз ответственности. Первое, но самое важное, наверное – уверенность в том, что Беларусь останется Беларусью и мы идем правильным путем. Юлия Алексеюк:

То есть у тебя, получается, сейчас две роли. Ты и делегат, и политический обозреватель, который находится постоянно в информационной повестке. И все-таки на какие тезисы и как делегат, и как политобозреватель ты обратил внимание в ходе выступления главы государства? Евгений Пустовой:

Глава государства сегодня сказал о главном, самое важное. Мы живем в эпоху трансформации, не только геополитической. Гегемон спотыкается каждый раз, когда поднимается на борт номер один. Я говорю не только о Байдене, а в смысле о том, как Америка себя чувствует. И они видят нарастание мощи Китая.