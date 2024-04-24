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Александр Лукашенко избран председателем ВНС – Президент напомнил о цели создания народного вече

24 апреля 2024 17:51
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Сегодня, 24 апреля, у делегатов ВНС в повестке было много организационных вопросов. В соответствии с законодательством необходимо было избрать Президиум, его председателя и заместителя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко избран председателем ВНС – Президент напомнил о цели создания народного вече-1

Выборы проходили путем тайного голосования. По его результатам – большинством голосов от полного состава – председателем ВНС седьмого созыва избран Александр Лукашенко. С предложением о выдвижении его кандидатуры выступили первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич и депутат Палаты представителей, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. В поддержку Александра Лукашенко были сказаны слова в первую очередь как о лидере.

Александр Лукашенко избран председателем ВНС – Президент напомнил о цели создания народного вече-4

Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
К чему это приводит, мы видим с вами наглядно. Я видел последствия войны. Это ужасающая картина. Еще вчера успешные люди сегодня отброшены в состояние первобытно-общинного строя, где в школу, детский сад или больницу запросто может прилететь ракета. Где дети, играя на детских площадках, подрываются на фугасах. Ужасная вещь – там дети рождаются и умирают, так и не узнав, что такое настоящее детство, где их любят родители и где, самое главное, о них заботится государство. Украина далеко не единственная страна, которая расплачивается жизнями собственных граждан за безволие и никчемность своих политиков. Подробности.

Александр Лукашенко избран председателем ВНС – Президент напомнил о цели создания народного вече-7

Высказали слова в поддержку кандидатуры Александра Лукашенко на пост председателя ВНС немало делегатов. После их мнений глава государства еще раз вернулся к цели создания ВНС как высшего представительного органа народовластия.

Александр Лукашенко избран председателем ВНС – Президент напомнил о цели создания народного вече-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Весь этот сыр-бор затеял действующий Президент. Знаете почему? Я не единожды об этом говорил. Мы, и я в том числе, прежде всего я, – поколение уходящих политиков. И я очень надеялся и надеюсь, что, когда нас не станет, вы – ВНС – удержите страну. Я знаю, как трудно это делать одному, десяти, двадцати, тридцати человекам. Я это говорю к тому, чтобы вы свое право голосовать, выдвигать, критиковать не потеряли и никому не отдали. Время сложилось так, что вы поддерживаете (я это вижу по аплодисментам) действующего Президента. Но запомните: вы всегда должны держать свое слово, вы не должны никого бояться. Если вы чувствуете и понимаете, что выступившие только что или я до этого в чем-то не правы, вы должны об этом говорить. В этом суть народного вече. В этом суть всего того, во имя чего мы собрались.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Шевцов

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