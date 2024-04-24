Александр Лукашенко избран председателем ВНС – Президент напомнил о цели создания народного вече

Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, д елегат V II Всебелорусского н ародного с обрания : К чему это приводит, мы видим с вами наглядно. Я видел последствия войны. Это ужасающая картина. Еще вчера успешные люди сегодня отброшены в состояние первобытно-общинного строя, где в школу, детский сад или больницу запросто может прилететь ракета. Где дети, играя на детских площадках, подрываются на фугасах. Ужасная вещь – там дети рождаются и умирают, так и не узнав, что такое настоящее детство, где их любят родители и где, самое главное, о них заботится государство. Украина далеко не единственная страна, которая расплачивается жизнями собственных граждан за безволие и никчемность своих политиков. Подробности .

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Весь этот сыр-бор затеял действующий Президент. Знаете почему? Я не единожды об этом говорил. Мы, и я в том числе, прежде всего я, – поколение уходящих политиков. И я очень надеялся и надеюсь, что, когда нас не станет, вы – ВНС – удержите страну. Я знаю, как трудно это делать одному, десяти, двадцати, тридцати человекам. Я это говорю к тому, чтобы вы свое право голосовать, выдвигать, критиковать не потеряли и никому не отдали. Время сложилось так, что вы поддерживаете (я это вижу по аплодисментам) действующего Президента. Но запомните: вы всегда должны держать свое слово, вы не должны никого бояться. Если вы чувствуете и понимаете, что выступившие только что или я до этого в чем-то не правы, вы должны об этом говорить. В этом суть народного вече. В этом суть всего того, во имя чего мы собрались.

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