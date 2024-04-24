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Первый день VII ВНС завершится концертом мастеров искусств во Дворце спорта. Вот какую программу готовят

24 апреля 2024 17:55
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Насыщенный первый день VII Всебелорусского народного собрания продолжается – теперь в культурной плоскости. Ярким, красочным аккордом содержательного рабочего дня станет концерт мастеров искусств. Это своеобразное признание в любви стране и белорусскому народу.

С подробностями – корреспондент СТВ.

Первый день VII ВНС завершится концертом мастеров искусств во Дворце спорта. Вот какую программу готовят-1

Дарья Седун, корреспондент:
С минуты на минуту Дворец спорта наполнится музыкой. Основная тема – единение Беларуси, в том числе при принятии важнейших решений. На языке искусства звезды эстрады и талантливая молодежь страны расскажут о пути становления Беларуси, вспомнят достижения, которые вышли не только за пределы страны, но и даже планеты, поговорят и о семейных ценностях.

Первый день VII ВНС завершится концертом мастеров искусств во Дворце спорта. Вот какую программу готовят-4

Кристина Кохнюк, артистка ансамбля танца, музыки и песни «Белые Росы»:
Мы заслуженный коллектив Республики Беларусь, ансамбль танца, музыки и песни «Белые Росы». Задача нашего руководителя – привить любовь именно к белорусскому народному танцу нашей современной молодежи, которая чаще всего смотрит в сторону современной хореографии. Но мы всегда стараемся как-то интегрировать народное и современное, но больше все-таки народные танцы проталкивать в массы. Нас приглашают, любят, ценят, и нам это очень приятно.

Первый день VII ВНС завершится концертом мастеров искусств во Дворце спорта. Вот какую программу готовят-7

С этой сцены известные и всеми любимые песни прозвучат в новых интерпретациях. Концерт будет проходить в сопровождении Президентского оркестра, а это говорит о качественном звуке. На главную сцену вечера выйдет и молодежь – победители телевизионных конкурсов, обладатели специальных премий Президента.

Мы обязательно поделимся с вами самыми яркими моментами в нашем следующем выпуске.

# Концерт в Минске # общество # Дарья Седун

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