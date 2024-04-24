Первый день VII ВНС завершится концертом мастеров искусств во Дворце спорта. Вот какую программу готовят

Насыщенный первый день VII Всебелорусского народного собрания продолжается – теперь в культурной плоскости. Ярким, красочным аккордом содержательного рабочего дня станет концерт мастеров искусств. Это своеобразное признание в любви стране и белорусскому народу. С подробностями – корреспондент СТВ.

Дарья Седун, корреспондент:

С минуты на минуту Дворец спорта наполнится музыкой. Основная тема – единение Беларуси, в том числе при принятии важнейших решений. На языке искусства звезды эстрады и талантливая молодежь страны расскажут о пути становления Беларуси, вспомнят достижения, которые вышли не только за пределы страны, но и даже планеты, поговорят и о семейных ценностях.

Кристина Кохнюк, артистка ансамбля танца, музыки и песни «Белые Росы»:

Мы заслуженный коллектив Республики Беларусь, ансамбль танца, музыки и песни «Белые Росы». Задача нашего руководителя – привить любовь именно к белорусскому народному танцу нашей современной молодежи, которая чаще всего смотрит в сторону современной хореографии. Но мы всегда стараемся как-то интегрировать народное и современное, но больше все-таки народные танцы проталкивать в массы. Нас приглашают, любят, ценят, и нам это очень приятно.