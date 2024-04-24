Лукашенко ответил на вопрос о применении ядерного оружия: это наше дело с Путиным

Свой выбор 24 апреля делал и Александр Лукашенко. И пока Президент ожидал своей очереди для того, чтобы проголосовать, журналисты не растерялись и устроили спонтанный пресс-подход к главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А, как известно, Александр Лукашенко всегда открыт к разговору, репортерам не отказал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Механизм не прописан, это наше дело с Путиным. Более того, не только тактическое, но и обычное оружие мы советуемся, как, когда и где применять. Там, где надо, оно прописано. Как-то я обмолвился, что я утвердил указ, где прописана формула применения ракетного ядерного тактического оружия. И у нас же бомбы, которые подвешиваются под самолет, – все это прописано. Понятно, как действовать и что делать. Но я об этом сейчас меньше говорю, потому что это, наверное, не очень хорошо, когда мы говорим о ядерном оружии. Это страшное оружие, которое, не дай бог, придется применить.

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