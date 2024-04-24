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«Трудоголик и патриот». Александр Косинец избран заместителем председателя ВНС

24 апреля 2024 17:52
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Сегодня, 24 апреля, у делегатов ВНС в повестке было много организационных вопросов. В соответствие с законодательством необходимо было избрать Президиум, его председателя и заместителя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Трудоголик и патриот». Александр Косинец избран заместителем председателя ВНС-1

По итогам голосования делегатов, заместителем председателя ВНС избран помощник Президента Александр Косинец, который хорошо известен по работе на различных государственных должностях. Работал заместителем премьер-министра Беларуси, председателем Витебского облисполкома, главой Администрации Президента. В поддержку кандидатуры Александра Косинца высказался и глава государства, охарактеризовав своего помощника как трудоголика и патриота.

«Трудоголик и патриот». Александр Косинец избран заместителем председателя ВНС-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На все должности, в которых он работал, мне пришлось его назначить. Его особенность в том, что это трудоголик и патриот. Я даже на некоторое время засомневался, не стоит ли кто-нибудь или с Востока, или с Запада за спиной этого человека. Он настолько был решительным в исполнении тех поручений, которые я ему давал. Часто я проверял его этими поручениями. Прошло много лет, Косинец был и остался надежным и патриотичным человеком. Он как опытный и образованный человек может быть примером для любого из нас.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Александр Косинец

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