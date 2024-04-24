«Трудоголик и патриот». Александр Косинец избран заместителем председателя ВНС

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На все должности, в которых он работал, мне пришлось его назначить. Его особенность в том, что это трудоголик и патриот. Я даже на некоторое время засомневался, не стоит ли кто-нибудь или с Востока, или с Запада за спиной этого человека. Он настолько был решительным в исполнении тех поручений, которые я ему давал. Часто я проверял его этими поручениями. Прошло много лет, Косинец был и остался надежным и патриотичным человеком. Он как опытный и образованный человек может быть примером для любого из нас.

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