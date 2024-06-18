Лукашенко созвал Совбез – на заседании рассмотрели проект документа в развитие Концепции нацбезопасности

Проект нормативного правового акта, связанного с вопросами оценки состояния национальной безопасности сегодня стал центральной темой заседания Совбеза во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ значимый. Отсюда и необходимость обсудить предполагаемые изменения с Советом Безопасности. Это логичный шаг после принятия на Всебелорусском народном собрании новой Концепции. Обстановка в Беларуси стабильная и контролируемая. Тем не менее расслабляться нельзя. Как подчеркнул глава государства, мы всегда должны знать, что происходит внутри страны и за ее пределами, чтобы быть впереди оппонентов как минимум на один шаг. Безопасность государства – материал Евгения Пустового.

Этноконфессиональный мир. Символические кредиты на отечественные товары. И праздники, да фестивали в столице и по всей стране.

Все это «Вытокi» национальной безопасности страны. Явное отражение невидимой работы отлаженной системы. Сегодня во Дворце Независимости все те, кто гарантируют над нами мирное и чистое небо.

Совет Безопасности – это коллегиальный орган, в него входят высшие должностные лица страны и весь силовой блок. Во Дворце Независимости под это заседание отведен специальный зал. Здесь заседания проводятся регулярно. Сегодняшняя встреча – плановая, но не тривиальная. На столе членов Совбеза законопроект об оценках состояния национальной безопасности. Проще говоря, факторы, по которым самые ответственные лица страны и аналитики будут определять уровень стабильности национальной безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Концепция утверждена, наши национальные стратегические интересы, угрозы, приоритетные направления их нейтрализации, общее видение дальнейшего развития в сфере безопасности у нас также определены. Здесь все предельно ясно. Мы должны иметь четкое представление о том, что реально происходит внутри страны и вокруг нее. Подробности.

У синоптиков есть зеленый, оранжевый и красный уровень опасности. Учитывая внешний геополитический климат, международную турбулентность вокруг страны и внутреннюю обстановку. Шкала состояния национальной безопасности эквивалента рискам, вызовам, угроза.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

Обстановка геополитическая развивается, не стоит на месте, мир изменяется, поэтому требовалась корректировка многих положений действующего указа. Хотя сам указ, алгоритм работы, методика и структура самого указа действующего осталась без изменений, потому что эта методика наработана, проверена годами. И все, что зарекомендовало себя положительно, мы постарались сохранить. При этом, конечно, мы посмотрели на современные, аналогичные документы наших соседей, которые уделяют также внимание вопросам обеспечения национальной безопасности. Концепция национальной безопасности – программный документ. В Беларуси не только самый современный, актуализированный, но еще самый демократичный. Во-первых, его обсуждали всей страной: от диалоговых площадок до кропотливой работы всего экспертного сообщества. После того как ее отшлифовали специалисты, она вынесена на ВНС – уникальный институт народовластия. Во-вторых, документ открыт. Стране, в которой о миролюбии сказано даже в гимне, нечего скрывать. Границы мы не планируем двигать, мягкую силу ни к кому не применяем. Лукашенко собрал заседание Совбеза в развитие новой Концепции нацбезопасности.

А вот сегодняшний нормативно-правовой акт – это уже инструкция, по которой определяют состояние нашей безопасности. Оцениваются девять сфер. Биологическая появилась в новой редакции Концепции. Но настроение и здоровье общества, в том числе эмоциональное, сильнее невидимых вирусов влияют незаметные схемы психологического воздействия. Успешный человек XXI века оценку действительности делает через социальные медиа. Восприятие мира сузилось до 7-9 дюймов экрана смартфона.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

Все, кто недовольны действиями руководства страны, тем, что происходит на территории страны, пытаются дестабилизировать обстановку. Кому нужна дестабилизация обстановки? Самое главное – мир и безопасность. Поэтому вот эти все критерии для оценки внутриполитической ситуации, естественно, учтены и заложены в проекте указа. Конечно же, и критерии оценки внешнеполитической ситуации, что происходит за рубежом, те угрозы, которые формируются по отношению к нашей стране в политической сфере, за пределами нашей границы, они тоже учитываются и, естественно, будут учтены при дальнейшей работе в сфере обеспечения безопасности в этой сфере. Вчера Президенту о состоянии белоруской экономики отчитался Роман Головченко. Сегодня выкладку уже, исходя из критериев оценок безопасности, озвучил министр экономики.