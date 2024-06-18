Хренин: мы выработали совершенно новую методологию оценки военной безопасности

Президент собрал заседание Совбеза. На рассмотрение был вынесен проект нормативного правового акта, связанного с вопросами оценки состояния национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это логичный шаг после принятия на Всебелорусском народном собрании новой Концепции нацбезопасности. Лукашенко на заседании Совбеза: формализма и упрощенчества здесь быть не должно! Читайте здесь. Что касается экономической безопасности, как поделился министр профильного ведомства Юрий Чеботарь, сегодня есть вопросы, связанные с диверсификацией экспорта и оценкой работы белорусской экономики по сравнению с другими странами. Было предложено внести дополнения для выставления более объективной оценки в данной сфере.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Научно-техническая сфера – сегодня номер один, потому что многие страны говорят о технологической безопасности, цифровой безопасности. Мы предложили главе государства где-то параметры ужесточить, чтобы сподвигнуть регуляторов для более динамичной работы в этом направлении. Ну, и ключевое социально-демографическое направление. Конечно, это вопросы роста реальных доходов населения, пенсионеров, вопросы демографии, улучшения ситуации. Эти все предложения комплексно мы представили, и они сегодня поддержаны. Несмотря на ряд дополнений, в целом структура документа и общий алгоритм работы остались без кардинальных изменений. Как и прежде, за каждой сферой закреплен ответственный орган-координатор и орган-исполнитель, в чьих компетенциях проводить анализ и предлагать оценку. А вот Министерство обороны выработало совершенно новую методологию для оценки военной безопасности.