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В Минской области заготовлено более 500 тысяч тонн сенажа и силоса

18 июня 2024 18:19
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В Минской области заготовлено более 500 тысяч тонн сенажа и силоса. Это высокий результат по сравнению с 2023 годом. Жаркие дни создали хорошие условия для кормозаготовки. Выполнено почти 50% от планируемых объемов. Так, на одну условную голову приходится не менее 7 центнеров кормовых единиц, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Как идут работы в Любанском районе, в сюжете Екатерины Ковальчук.

В Минской области заготовлено более 500 тысяч тонн сенажа и силоса-1

В сельхозпредприятии «Заболотский» первый укос уже успешно завершили. По сравнению с прошлым годом работы идут опережающими темпами. Под травы отвели 1 800 гектаров. Так, с 7 утра в поле работает Сергей Горчанин. Уже 16 лет механизатор трудится на родной земле. За день ему удается пройти в среднем 70 гектаров. Техника работает исправно, все работы выполняются в срок.

В Минской области заготовлено более 500 тысяч тонн сенажа и силоса-4

Сергей Горчанин, механизатор сельхозпредприятия «Заболотский»:
Работаю на МТЗ-3522 с косилкой Krone. Техника не подводит, все исправно работает. Запчасти есть, инженерная служба работает. Все хорошо, все устраивает. Заработная плата достойная.

В Минской области заготовлено более 500 тысяч тонн сенажа и силоса-7

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Скашивают участки поэтапно. В зависимости от спелости. Свозить в траншеи не спешат. Масса под воздействием воздуха и солнца провяливается, а только потом волокут и увозят с полей.

В Минской области заготовлено более 500 тысяч тонн сенажа и силоса-10

Обеспечить животных в нужном количестве качественным кормом – сейчас главная задача аграриев. Ведь от этого напрямую зависят удои и привесы.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # общество # Екатерина Ковальчук

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