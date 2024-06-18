Александр Лукашенко оценил новую форму белорусских военных

Проект нормативного правового акта, связанного с вопросами оценки состояния национальной безопасности сегодня стал центральной темой заседания Совбеза во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ значимый. Отсюда и необходимость обсудить предполагаемые изменения с Советом Безопасности. Это логичный шаг после принятия на Всебелорусском народном собрании новой Концепции. Новую концепцию национальной безопасности еще предстоит, что называется, приземлить и в других нормативно-правовых актах. Подобные решения тоже будут приниматься коллегиально. Ориентация на практиков. Сегодня же Президенту отчитались о завершение четырехлетнего проекта. В 2020 году Главнокомандующий поручил усовершенствовать военную форму.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что вас не устраивает, что вы хотите нового?

– Хотим уйти от воротника мехового, перейти на воротник флисовый и капюшон. Предлагаю уйти от шапки меховой и перейти на шапку из искусственного меха. Наш производитель. Более легкая и выдерживает все наши…

– Дешевле, наверное, еще.

– В полтора раза дешевле.

– И не промокает.

Воплощенные идеи милитари-модельеров оценили солдаты и офицеры Беларуси. Предложения были изучены и учтены. Вот он дополненный дресс-код белорусской армии. На форме внутренних войск вкрапления крапового цвета, зеленые фуражки пограничников все такие же. Более демократический гардероб появится у суворовцев.

– Для солдат и курсантов на жаркий период времени ввести майку-поло. Тоже себя очень хорошо зарекомендовала. Александр Лукашенко:

Ваше мнение, что надо дополнить?

– В течение четырех лет с момента издания указа в 20-м году военнослужащие высказывали пожелания, предложения. Здесь предусмотрено то, что действительно просит личный состав. Не в штабах мы сидим и слушаем людей. И, исходя из этого, отрабатываем ту форму, которая есть.

– То есть вас все устраивает?

– Так точно! Все из белорусской ткани, пошив тоже отечественный. Своя рубашка ближе к телу, особенно если она тактическая.

– В состав боевой формы одежды ввести тактическую рубашку. Опыт СВО показывает, что РФ, что Украина все в этих, в теплый период носят… На нее удобно надевать бронежилет и так далее. Также ввести кашне летнее.

Всего в арсенале три вида формы. Парадная, повседневная, боевая. Причем повседневная в двух вариантах. Более демократичном и для совещаний таких, например, как сегодня.