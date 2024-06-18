Лукашенко собрал заседание Совбеза в развитие новой Концепции нацбезопасности
Проект нормативного правового акта, связанного с вопросами оценки состояния национальной безопасности, 18 июня стал центральной темой заседания во Дворце Независимости. Как подчеркнул глава государства, документ значимый. Отсюда и необходимость обсудить предполагаемые изменения с Советом безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главное требование Александра Лукашенко к собравшимся: формализма и упрощенчества быть не должно. Что неудивительно, учитывая как никогда нестабильную ситуацию в мире. Что касается корректировки документа, об этом говорили еще на седьмом Всебелорусском народном собрании. Изменения предстоит внести в развитие новой Концепции нацбезопасности. Напомним, она утверждает наши стратегические интересы, угрозы и приоритетные направления их нейтрализации, а также определяет общее видение дальнейшего развития в сфере безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Республика Беларусь – мирная страна, всегда открытая для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Мы никому никогда не угрожали. Более того, открыто (в отличие от других стран) доводим наши подходы всем. Кто хочет это слышать – тот услышит. Мы также говорили о том, что только закрепить отдельные положения в нормативных правовых актах недостаточно. Пришло время внедрить эти подходы в практику. То есть мы должны иметь четкое представление о том, что реально происходит внутри страны и вокруг нее. Военная безопасность, экономика, социальная, политическая сферы и другие. Без прикрас, максимально выверенно и объективно. В этой связи хотел бы услышать от выступающих, какая работа проведена по совершенствованию действующей системы оценки состояния национальной безопасности. Каким образом предлагаемые изменения согласуются с новой Концепцией национальной безопасности? И главное, отражает ли предложенная система оценки реальное состояние дел в каждой сфере национальной безопасности?
Президент заслушал ряд докладов. В том числе госсекретаря Совбеза. Александр Вольфович отметил, что с 2010 года работа по оценке состояния национальной безопасности строится в соответствии с указом главы государства, в который за прошедший период лишь трижды вносились изменения и дополнения. Закрепленные подходы на практике доказали свою эффективность. Тем не менее жизнь не стоит на месте: кардинальные изменения военно-политической обстановки, а также появление новых методик оценки потребовали корректировки и адаптации документа к нынешним реалиям.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Работа над проектом указа строилась по аналогии с подготовкой Концепции национальной безопасности. Мы сохранили в документе все лучшее, положительно зарекомендовавшее себя на практике, при этом учли новые предложения, шли от реальной обстановки. На основе предложений уполномоченных государственных органов, наработок научно-экспертного сообщества и изучения зарубежного опыта, изучен прежде всего опыт Российской Федерации и Казахстана.
Несмотря на ряд дополнений, в целом структура документа и общий алгоритм работы остались без кардинальных изменений. Как и прежде, за каждой сферой закреплен ответственный орган-координатор и орган-исполнитель, в чьих компетенциях проводить анализ и предлагать оценку. Это во многом позволяет в том числе спрогнозировать развитие вызовов и угроз. Напомним, обновление системы оценки состояния национальной безопасности – логичный шаг после принятия Концепции нацбезопасности. А также ее конкретное наполнение.