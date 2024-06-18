Лукашенко на заседании Совбеза: формализма и упрощенчества здесь быть не должно!
Президент собрал заседание Совбеза. На рассмотрение был вынесен проект нормативного правового акта, связанного с вопросами оценки состояния национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это логичный шаг после принятия на Всебелорусском народном собрании новой Концепции нацбезопасности.
Забегая вперед – обстановка стабильная и контролируемая. Тем не менее расслабляться нельзя. Как подчеркнул глава государства, мы всегда должны знать, что происходит внутри страны и за ее пределами, чтобы быть впереди оппонентов как минимум на один шаг. Главное требование Александра Лукашенко к собравшимся – формализма и упрощенчества быть не должно, члто неудивительно, учитывая как никогда нестабильную ситуацию в мире.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете наши требования – формализма и упрощенчества здесь быть не должно. Согласны ли члены Совета безопасности с изменениями и дополнениями, которые предлагается внести? Либо, возможно, есть после изучения проектов другие предложения? Подробности.
Отметим, заседание было плановым. Как отметил госсекретарь Совета безопасности, никакой чрезвычайщины. Глава государства одобрил проект, за исключением некоторых корректировок, которые внесут по итогу состоявшихся обсуждений. Так, документ определяет основные критерии оценки состояния национальной безопасности в девяти сферах.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
С учетом появления новых рисков, вызовов и угроз, политическая сфера была дополнена рядом новых индикаторов, которые позволяют более объективно, реально и достоверно оценивать ситуацию в политической сфере для выработки целесообразных решений. Кроме того, появились новые индикаторы, исходя из того, что появилась новая девятая сфера. Это сфера биологической безопасности. Определено пять стратегических направлений, по которым будут вырабатываться конкретные решения. Координатором определено Министерство здравоохранения.
Хренин: мы выработали совершенно новую методологию оценки военной безопасности. Подробности.