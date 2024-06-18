Лукашенко на заседании Совбеза: формализма и упрощенчества здесь быть не должно!

Президент собрал заседание Совбеза. На рассмотрение был вынесен проект нормативного правового акта, связанного с вопросами оценки состояния национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это логичный шаг после принятия на Всебелорусском народном собрании новой Концепции нацбезопасности.

Забегая вперед – обстановка стабильная и контролируемая. Тем не менее расслабляться нельзя. Как подчеркнул глава государства, мы всегда должны знать, что происходит внутри страны и за ее пределами, чтобы быть впереди оппонентов как минимум на один шаг. Главное требование Александра Лукашенко к собравшимся – формализма и упрощенчества быть не должно, члто неудивительно, учитывая как никогда нестабильную ситуацию в мире.