Открыт сезон жатвы 2024 года! Как в Беларуси стартовала уборочная кампания?

И самая ожидаемая новость от аграриев. В Беларуси началась уборочная кампания. На юге страны хозяйства вышли на озимый ячмень, который созрел в этом году рекордно рано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестской области в полях аграрии четырех районов. Речь пока идет об отдельных хозяйствах, но к концу недели выход техники станет более массовым. Предстоит убрать 30 тысяч гектаров, а это на треть больше, чем в 2023 году. На юге Беларуси хозяйства приступили к уборке озимого ячменя – репортаж Кристины Протосовицкой.

Первые кадры делаем еще в машине – именно такие на пути к жатве. Впрочем, над полями небо будто сдерживает себя, лишь моросит. Только опытный агроном скажет: пару минут летнего дождя и пару часов ожидания. И первым кадрам уборочной быть! Механизатор Александр Босак в 2023 году и стартовал, и финишировал первым, как и в этом сезоне. Пока поле просушивается, проверяет рабочую лошадку после нагрузки.

Переменчивая погода бьет по колосу, сетуют агрономы. Да и механизаторам не сидится на месте. Выжидают и выходят в поле спустя несколько часов.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Даем старт уборочному сезону 2024 года. Все ради этих заветных кадров. Журналисты на чеку примерно с середины июня и вот он, своеобразный эксклюзив. Давайте наведем резкости в кадре, потому что первый урожай озимого ячменя отправляется в бункер.