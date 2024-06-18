В Узде откроют мемориал к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

К 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Узде откроют мемориал, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. На плите все деревни района, которые были стерты с лица земли во время войны. Многие так и не вернулись к жизни.

Во время оккупации только на территории Узденского района немецко-фашистскими захватчиками было уничтожено 5 тысяч человек. Из них около 500 несовершеннолетних. Работа по восстановлению фактов геноцида на территории района продолжается. Изучаются архивные документы, ведется поиск свидетелей.

Василий Дубовик, прокурор Узденского района:

К сожалению, в силу возраста, состояния здоровья данные лица не всегда могли пояснить о тех страшных событиях, которые происходили в то время. Буквально считанные люди – это примерно 5-6 человек, которые дали подробную достоверную информацию о том, как происходили карательные операции на территории нашего района, иных населенных пунктов нашей страны. Была получена нами информация о страшной трагедии, которая произошла в октябре 1941 года, когда в один день немецкими преступниками было уничтожено еврейское гетто, созданное ими в начале войны на территории нашего города.