Лукашенко – чиновникам: не хотите воевать с оружием – боритесь в поле и на заводе

Новости Беларуси. Не хотите воевать – боритесь в полях и на заводах. Так Президент 20 октября начал совещание по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменениям избирательного законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вступление для присутствующих в зале явно оказалось неожиданным. Но, учитывая широкий круг участников, глава государства решил коснуться двух важных тем: завершения уборочной кампании и ценовой политики, которую, кстати, не так давно подробно разбирали во Дворце Независимости. От чиновников Президент не в первый раз требует динамичной и эффективной работы. В том числе и по этим двум направлениям, которые напрямую связаны с нашей продовольственной безопасностью. Что касается уборочной, некоторые проблемы остаются. Глава государства об этом знает и предупреждает губернаторов об ответственности без всяких поблажек. Относительно второй темы, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: речи о тотальной заморозке цен не идет, их просто должны контролировать. И, безусловно, в основе концепции формирования стоимости товаров должна быть справедливость.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предупреждаю всех губернаторов от попыток что-то там в статистике не то что приукрасить, а из одной графы перенести в другую. Я вас категорически предупреждаю: здесь у вас ничего не получится. Все, что мы должны вспахать в зиму (то, что называется зябью), вы это, пожалуйста, сделайте. Особо предупреждаю восток. Гомельскую область, где руководит вчерашний министр, Могилевскую область, которой руководит совсем недавно занимавший высокий пост в центре, хорошо знающий сельское хозяйство, и Витебскую область, в которой, по-моему, немножко подрасслабился. Лен ему убирать не надо, кукуруза на зерно, наверное, до сих пор стоит, ждет он чего-то, понимая, что он как раз работает в экстремальных условиях. И, насколько я информирован, может, ошибаюсь, не досеял зерновые к плану. Имейте в виду, губернаторы: головой ответите за эти направления работы. Это касается всех, но просто я вижу, что у вас какая-то расслабуха на востоке наступает. Никаких скидок на то, что Гомельская область у нас, видите ли, такая-сякая или Витебская область бедная. Спрос будет жесточайший. Если вы этого не понимаете, я очень сожалею. Я вам еще раз напомню, почему с моей стороны идет такое давление и спрос. Скажу кратко: не хотите воевать с оружием – боритесь в поле, на заводе и на фабрике. Наша война проходит не через Украину, а через экономику, через нас. Поэтому встряхнитесь, еще раз повторяю!