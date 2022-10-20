Президент: выборы в 2024 году мы должны провести по новым правилам, это будет самая масштабная кампания за последние годы
Новости Беларуси. Не хотите воевать – боритесь в полях и на заводах. Так Президент 20 октября начал совещание по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменениям избирательного законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил, что к обновлению Избирательного кодекса необходимо подойти системно и грамотно. Потому вполне объяснимо, что эти вопросы вызывают серьезные дискуссии. Однако к единому мнению все же придется прийти. Так, сегодня шла речь о законопроекте о ВНС. Принять его необходимо до марта следующего года. Собрание должно стать опорой для народа и власти, подчеркнул глава государства. Ко всему, Александр Лукашенко отметил, что у ВНС должны быть не только полномочия, определенные Конституцией, но и другие. И Основной закон это позволяет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К обновлению Избирательного кодекса мы должны подойти системно и грамотно. Потребность в изменении кодекса назревала постепенно, на протяжении нескольких лет. Но сейчас сама жизнь заставляет нас оперативно работать и ускоряться. Выборы, предстоящие в 2024 году, мы должны провести уже по новым правилам. Осталось чуть больше года. Это будет самая масштабная кампания за последние годы. Легких избирательных кампаний ждать не приходится. Сами видите, в каких условиях находится наша страна. Неопределенность международной обстановки, беспрецедентное внешнее давление, информационные атаки и провокации. Сегодня надо ответить на вопрос, готовы ли мы к работе по новым правилам, достаточно ли мер, позволяющих противодействовать попыткам дезорганизации выборов. ЦИК предлагает существенное сокращение количества окружных избирательных комиссий. Обсудим это. Не думаю, что это перегрузит кого-то, но тем не менее давайте это тоже обсудим. В такой увязке мы должны посмотреть на выборы за рубежом, разобраться в иных проблемах. Поэтому давайте по существу высказывайтесь.
Кроме того, глава государства отметил необходимость обеспечения непрерывной работы собрания и без создания громоздкого административного аппарата. Порядок избрания делегатов ВНС будет детально прописан в Избирательном кодексе.
Лукашенко чиновникам: не хотите воевать с оружием – боритесь в поле и на заводе. Подробности.