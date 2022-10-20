Президент: выборы в 2024 году мы должны провести по новым правилам, это будет самая масштабная кампания за последние годы

Новости Беларуси. Не хотите воевать – боритесь в полях и на заводах. Так Президент 20 октября начал совещание по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменениям избирательного законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что к обновлению Избирательного кодекса необходимо подойти системно и грамотно. Потому вполне объяснимо, что эти вопросы вызывают серьезные дискуссии. Однако к единому мнению все же придется прийти. Так, сегодня шла речь о законопроекте о ВНС. Принять его необходимо до марта следующего года. Собрание должно стать опорой для народа и власти, подчеркнул глава государства. Ко всему, Александр Лукашенко отметил, что у ВНС должны быть не только полномочия, определенные Конституцией, но и другие. И Основной закон это позволяет.