Лукашенко – Сергею Левковичу: «Вы не подручный губернатора. Вы – уши и глаза Президента»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете Витебскую область. Или нет?

– Знаем.

– Знаете. Область непростая, если не сказать больше. Вы – аграрии. Вы хорошо знаете сельское хозяйство, исходя из вашей биографии, – то, что нам надо в Витебской области. Проанализируйте тот путь, который мы обозначили в развитии сельского хозяйства. Работайте вместе с губернатором, но не забывайте, что вы не подручный губернатора. Вы – уши и глаза Президента в этой области. Я от вас жду объективной оценки. Драки там быть не должно. Должна быть объективная оценка ситуации. Вы знаете мои решения, они всегда от жизни. Если ты не можешь в колхозе (совхозе, по-старому говоря) накормить скот, так отдай тем, кто может накормить, ибо они погибнут, скотина погибнет. Вы кто по образованию?

– Зоотехник.

– Зоотехник, понимаете. Это же от жизни. Не можешь – отдай другому. Или если корма не заготовил на зимовку, попроси у Господа, может, он тебе поможет. Такого в жизни еще никогда не было! Поэтому все должно быть от жизни.

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