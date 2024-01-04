Лукашенко – Сергею Левковичу: «Вы не подручный губернатора. Вы – уши и глаза Президента»

Новый министр экономики, посол в Индии и помощник Президента по Витебской области. Сегодня, 4 января, во Дворце Независимости прошел кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый министр экономики, посол в Индии и помощник Президента по Витебской области. Сегодня, 4 января, во Дворце Независимости прошел кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще одно громкое назначение на ставшую неожиданно вакантной должность помощника Президента по Витебской области. Эти люди – глаза и уши главы государства на местах, которые должны понимать всю суть своей миссии, не создавать схватку, а быть над нею.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете Витебскую область. Или нет?
– Знаем.
– Знаете. Область непростая, если не сказать больше. Вы – аграрии. Вы хорошо знаете сельское хозяйство, исходя из вашей биографии, – то, что нам надо в Витебской области. Проанализируйте тот путь, который мы обозначили в развитии сельского хозяйства. Работайте вместе с губернатором, но не забывайте, что вы не подручный губернатора. Вы – уши и глаза Президента в этой области. Я от вас жду объективной оценки. Драки там быть не должно. Должна быть объективная оценка ситуации. Вы знаете мои решения, они всегда от жизни. Если ты не можешь в колхозе (совхозе, по-старому говоря) накормить скот, так отдай тем, кто может накормить, ибо они погибнут, скотина погибнет. Вы кто по образованию?
– Зоотехник.
– Зоотехник, понимаете. Это же от жизни. Не можешь – отдай другому. Или если корма не заготовил на зимовку, попроси у Господа, может, он тебе поможет. Такого в жизни еще никогда не было! Поэтому все должно быть от жизни.
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