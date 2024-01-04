Муковозчик: «Мир и созидание в Беларуси должны в наступившем 2024-м выйти на качественно новый уровень»

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Предаваться мечтательно-философским размышлением в Сочельник, считайте, традиция. Они, эти размышления между Новым годом и Рождеством, неторопливы и больше созерцательны, чем созидательны, но давайте не будем противиться природе. Год мира и созидания сменился в Беларуси Годом качества. Вернее будет сказать так: мир и созидание в Беларуси должны в наступившем 2024 году выйти на качественно новый уровень.

Тем паче, что белорусы готовы очень многое делать, чтобы мирное созидание восторжествовало не только в нашей не самой большой стране, но и в окружающем нас громадном мире. Тут, правда, далеко не все зависит от нас. Но хочу обратить ваше внимание: даже самим своим настроем на мирное созидание мы уже словно возводим купол над родной страной. Вместе с возвращенным на свое законное место оружием такой купол покрепче любого железного будет. Оглядываясь на все прошедшие годы, которые еще свежи в памяти, нас не удалось ни свалить, ни поставить на колени – а ведь страны коллективного Запада старались так, как никогда со времен холодной войны.