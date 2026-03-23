Новости по тегу #Сергей Левкович

В теплицах будут выращивать томаты, огурцы и клубнику, а помимо производственных мощностей организуют выставочную зону – там планируют демонстрировать современные технологии производства других культур.
Сельхозпроизводителям именно северного региона чаще других приходится сталкиваться с трудностями, связанными с погодой. Поэтому каждая отвоеванная тонна зерна ценна вдвойне. Торжества развернулись на поле Витебского района.
Большинство вопросов, с которыми приходят жители, уже достаточно серьезно проработаны местными властями. Решения будут приняты абсолютно по каждому обращению.
Помощник Президента – инспектор по Витебской области провел личный прием граждан в Витебском облисполкоме.
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