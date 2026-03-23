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Новости по тегу #Сергей Левкович

Китайские инвесторы построят в Оршанском районе тепличный комплекс
23 марта 2026 07:12

Китайские инвесторы построят в Оршанском районе тепличный комплекс

Аграрии Витебской области намолотили 1 млн тонн зерна
09 сентября 2025 16:55

Аграрии Витебской области намолотили 1 млн тонн зерна

Сергей Левкович провёл личный приём граждан в Витебске
30 января 2025 13:35

Сергей Левкович провёл личный приём граждан в Витебске

Левкович: нужно оказывать максимальную поддержку людям, которые хотят заниматься сельским хозяйством
29 октября 2024 20:22

Левкович: нужно оказывать максимальную поддержку людям, которые хотят заниматься сельским хозяйством

Единый день информирования проходит в Беларуси
15 августа 2024 14:29

Единый день информирования проходит в Беларуси

Левкович о «Витебских коврах»: трудности преодолены, перспектива у предприятия хорошая
18 июля 2024 17:54

Левкович о «Витебских коврах»: трудности преодолены, перспектива у предприятия хорошая

«Молодёжный взгляд. Выборы»: витебские студенты приняли участие в открытом диалоге
07 февраля 2024 16:56

«Молодёжный взгляд. Выборы»: витебские студенты приняли участие в открытом диалоге

Нового помощника Президента – инспектора по Витебской области представили активу региона
10 января 2024 10:33

Нового помощника Президента – инспектора по Витебской области представили активу региона

Лукашенко: не надо плакаться, что в сельском хозяйстве не хватает людей. Катастрофа, когда люди лишние!
04 января 2024 18:15

Лукашенко: не надо плакаться, что в сельском хозяйстве не хватает людей. Катастрофа, когда люди лишние!

Лукашенко – Сергею Левковичу: «Вы не подручный губернатора. Вы – уши и глаза Президента»
04 января 2024 18:02

Лукашенко – Сергею Левковичу: «Вы не подручный губернатора. Вы – уши и глаза Президента»

«Уверен, вы справитесь». Во Дворце Независимости рассмотрели кадровые вопросы
04 января 2024 13:39

«Уверен, вы справитесь». Во Дворце Независимости рассмотрели кадровые вопросы

Лукашенко указал на плачевное состояние белорусско-индийских отношений
04 января 2024 11:07

Лукашенко указал на плачевное состояние белорусско-индийских отношений