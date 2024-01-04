В рамках проекта «Наши дети» представители столичного бизнеса посетили детский дом № 3 в Минске

Благотворительный проект «Наши дети» дарит праздник каждому ребенку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Благотворительный проект «Наши дети» дарит праздник каждому ребенку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, представители Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме посетили детский дом № 3. Здесь воспитываются 60 мальчиков и девочек. И как и все дети они ждут в эти дни сказку и верят в чудо. Была организована праздничная программа с играми, танцами и песнями. От представителей бизнеса ребята получили подарки, а также сладкие угощения.
Дима Бурш, воспитанник детского дома № 3:
Мы рады встречать гостей, я для гостей приготовил зимний танец и стих. Очень любим Новый год, потому что к нам приезжают много гостей. Я хочу получить мяч и очень хорошо играть в футбол.
Елена Колонтаева, директор торгового предприятия:
Пусть они будут счастливы, наши дети. Нам очень важно, чтобы они жили в мире, заботе, в душевной теплоте. И многодетных семей мы опекаем, в монастыри приходим, в церковно-приходские школы.
Таисия Кузнецова, директор детского дома № 3:
Мы всем людям благодарны, что все дети, которые не дома встречают Новый год, а в государственном учреждении, целый месяц – с 15 декабря по 15 января – не обделены заботой и вниманием людей, которые навещают нас.
Этой зимой марафон добрых дел будет путешествовать по стране до середины января. И главная задача взрослых, чтобы никто из ребят не остался без внимания.