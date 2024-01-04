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В Борисове деревья одели в вязаные наряды

04 января 2024 17:34
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В Борисове деревья одели в вязаные наряды – шесть лип приобрели яркие образы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове деревья одели в вязаные наряды-1

В Борисове деревья одели в вязаные наряды-3

Такой вид искусства называется вязаное граффити. Авторами выступили жители города. Именно они, творческие и инициативные, приносили в библиотеку связанные спицами или крючком фрагменты гардероба. Потом библиотекари собрали в общее шерстяное полотно. Такие шарфы будут согревать деревья и радовать прохожих до весны.

В Борисове деревья одели в вязаные наряды-6

Елена Копытко, директор Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х. Колодеева:
Полотна, которыми украшены на данный момент шесть лип связаны руками и наших читателей, и наших библиотекарей. Обычно это происходит во время каких-то уличных мероприятий, праздников. То есть вяжут летом, а украшают уже зимой. Думаю, что каждому человеку, который так или иначе принял участие в вязании этого полотна, всегда приятно идти мимо, посмотреть.

В Борисове деревья одели в вязаные наряды-9

Сейчас в библиотеке работает выставка «Мир вышивки, мир сердца, мир души». Здесь представлены натюрморты, пейзажи, портреты. Работы выполнены в разных техниках. Вышивали их бисером, крестиком, стежком.

# Декоративное искусство # общество # Новости Минска и Минской области

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