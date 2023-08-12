Лукашенко: «Сейчас надо сжать зубы и выдержать». Итоги поездки Президента в Витебскую область

Новости Беларуси. Железная дисциплина, которая не равно крепостному праву, технологическая диктатура, эксперименты в сфере АПК и господдержка – об этом и не только сегодня шла речь на северо-востоке нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно там проводит рабочий день Президент страны. Как и обещал, Александр Лукашенко лично инспектирует ход уборочной кампании. Вот и сегодня,12 августа, он сначала сверху, а после буквально на земле по зернышку рассмотрел нюансы полевых работ в одном из хозяйств Оршанского района. Выбор на него пал неслучайно – здесь, в поле, впервые освоили технологию безотвальной обработки почвы и готовы были поделиться выводами. Но только этим разговор в поле не ограничился. Получилось мини-совещание с широким составом участников от рядового механизатора до вице-премьера и Президента страны. К чему пришли? Тему продолжит Алена Сырова.

Август. Жнівень по-белорусски. Своим названием диктует приоритеты на наших землях. Уборочная и посевная в центре внимания людей ответственных за хлеб в широком смысле. Глава государства традиционно в этот период в полях. Сначала в теории – масштабный селектор, кадровые решения. А после на практике – своими глазами изучить достоверность бравых докладов. Начал Президент с образцовых западных регионов. Там же дал поручения и анонсировал продолжение АПК турне. 6% площадей в день. Лукашенко поставил задачу по темпам уборки зерновых.

С момента этого разговора прошла неделя, и Президент на поле в Витебской области. Субботнее промозглое для востока страны утро. Рутинная работа аграриев в разгаре. Александр Лукашенко за ней понаблюдал сверху, а вот с земли изучил конкретно это поле недалеко от деревни Химы. Здесь используют технологию безотвальной обработки почвы. Так убрали озимую пшеницу и посеяли озимый рапс.

Александр Лукашенко с этой технологией и сам хорошо знаком. В бытность руководителем хозяйства пробовал внедрять ее. И тогда, и сейчас были нюансы. Хотя бы по технике, которая может должным образом обрабатывать поля. Отечественные производители, говорят, готовы помочь в этом вопросе, если будет спрос. Президент интересуется у практиков целесообразностью перехода на такую технологию. Особенно здесь, в северных регионах страны. «Экономия бешеная!» Президент оценил перспективную технологию обработки почвы. И согласитесь, что одних изначально хороших данных мало, очень быстро при пренебрежительном отношении их можно лишиться. И в общем-то в частной жизни здесь дело каждого: хочешь – теряй, хочешь – нет, но когда речь идет о государственных вопросах, тем более связанных с безопасностью – никаких отклонений быть не может. Слишком велика будет цена потери. И ощутима для всех.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Без тебя ни один механизатор, животновод не уволится, но и ты без них не уволишься. Нет, ты можешь уволиться, всякие же бывают случаи, причины разные могут быть: семейные или еще там. Но они головой отвечают. Они подпись поставят, что тебя переведут на другое место. Никакая это не диктатура, не крепостное право, просто сейчас надо сжать зубы и выдержать. Выдержим – будем жить (подробнее здесь). Кто-то скажет о крепостном праве, а мы напомним этот фрагмент из недавней гродненской поездки Президента в откормочный комплекс, который может и не супероснащен, но показывает суперрезультат. Когда Президент фактически предложил местному руководителю поделиться своим опытом с другими и в другой должности, тот отказался.

Александр Лукашенко:

Нам надо такие люди, с характером, в других местах, руководителями там.

– Нет, тут мои корни, родина. Потому что любит свое и ценит то, что сделал. В этом суть. Хозяйский и «неабыяковый» подход.

Александр Лукашенко:

Трудно будет сейчас, успехов! Подытоживая сегодняшний визит, а по факту незапланированное выездное совещание по теме, местный руководитель выступил за дальнейшее применение той самой технологии безотвальной обработки почвы. Взяли на себя ответственность и попробовали внедрить в зоне рискового земледелия то, что работает у других, и не прогадали.