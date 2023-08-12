Дурница закончилась – Лукашенко призвал аграриев к железной дисциплине

Новости Беларуси. В режиме нон-стоп на нивах работают белорусские аграрии и наш Президент. Без выходных. На прошлой неделе глава государства проинспектировал западные регионы. Побывал во флагманах аграрной отрасли, чтобы внедрить их передовой опыт в массы. Сегодня, 12 августа, в центре внимания восток Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко без предупреждения прибыл с проверкой полей на восток Беларуси.
А вот какой вопрос не терпит отлагательств – это дисциплина и работа с кадрами. Александр Лукашенко напоминает: это база, без которой все усилия, финансовые вливания и технологии бессмысленны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дисциплина должна быть железная. Если положено за сутки внести удобрения, надо внести. Положено обработать, химпрополку сделать за сутки, надо это в это время сделать. И столько раз, сколько надо. Начиная с людей, железная дисциплина – ни влево, ни вправо. Если ты получишь технику, деньги, новые комплексы, но будут люди ходить, как это было веками здесь, ты никуда не продвинешься. Хватит, дурница закончилась. Я часто говорю: если не хотите воевать, давайте будем на поле работать, ибо придем к этой войнушке. В Украине с этого все и начиналось на моих глазах. Поэтому надо двигаться, двигаться.
Свою инспекцию уже традиционно глава государства провел и с воздуха. Никакие огрехи не спрячешь. Президент еще раз обратил внимание на соблюдение дисциплины и расторопность в вопросах занятия свободных ниш. Сейчас у аграриев прекрасный момент и время приносить дивиденды государству.
«Экономия бешеная!» Президент оценил перспективную технологию обработки почвы.