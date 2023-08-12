Дурница закончилась – Лукашенко призвал аграриев к железной дисциплине

Новости Беларуси. В режиме нон-стоп на нивах работают белорусские аграрии и наш Президент. Без выходных. На прошлой неделе глава государства проинспектировал западные регионы. Побывал во флагманах аграрной отрасли, чтобы внедрить их передовой опыт в массы. Сегодня, 12 августа, в центре внимания восток Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко без предупреждения прибыл с проверкой полей на восток Беларуси.

А вот какой вопрос не терпит отлагательств – это дисциплина и работа с кадрами. Александр Лукашенко напоминает: это база, без которой все усилия, финансовые вливания и технологии бессмысленны.