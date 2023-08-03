6% площадей в день. Лукашенко поставил задачу по темпам уборки зерновых

Новости Беларуси. Жатва, технологии в АПК, развитие животноводства в центре внимания рабочей поездки главы государства в Гродненскую область. Ходом уборочной кампании Александр Лукашенко поинтересовался сразу по прилету в Берестовицкий район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поставил аграриям задачу выходить на темпы жатвы 6 % площадей зерновых в день. Как доложили главе государства, в стране уже убрана треть площадей зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы, гречихи и проса. Намолочено почти 2 миллиона 100 тысяч тонн. Президента интересовали проблемные моменты, что настораживает в ходе жатвы. Как заверили аграрии, все вопросы решаются в рабочем порядке. Особое внимание было уделено урожайности и технологиям возделывания льна. Заводы загрузят сырьем. Но по длинному волокну в Витебской области (в отличие от остальных регионов) задание не будет выполнено.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

1-го числа, когда мы вам докладывали в Бресте, было максимально убрано 88 тысяч гектаров. О чем мы и говорили. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы говорили в процентах.

– Да, в процентах, 5% и больше. Это мы сделали. Соответственно урожайность держалась, как мы и договаривались.

– Тебе нужно выходить на 6 % в день, тогда будет более или менее.

– Практически мы сейчас заканчиваем уборку рапса, и все комбайны включатся в работу на зерновые.

– Ты мне скажи свое впечатление об урожайности льна в этом году?

– Получим немножко меньше, он вырос на сантиметров 10-15 ниже прошлого года. Жара его придержала. Но содержание луба – 28 и выше. То есть волокно есть. И с учетом переходящей тресты, у нас останется 28 тысяч, мы полностью загрузим свои льноперерабатывающие предприятия, льнозаводы и, соответственно, льнокомбинат. В текущем году мы поставили практически на полторы тысячи тонн больше льноволокна к прошлому году.

– А длинное волокно?

– По длинному волокну практически у нас четыре области выполнили полугодовое задание. Не выполнили только Витебская и Гомельская области. Все остальные выполнили.