«Экономия бешеная!» Президент оценил перспективную технологию обработки почвы

Новости Беларуси. В режиме нон-стоп на нивах работают белорусские аграрии и наш Президент. Без выходных. На прошлой неделе глава государства проинспектировал западные регионы. Побывал во флагманах аграрной отрасли, чтобы внедрить их передовой опыт в массы. Сегодня, 12 августа, в центре внимания восток Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу к земным вопросам. В буквальном смысле. На примере одного из полей крестьянско-фермерского хозяйства главе государства показали технологию безотвальной обработки почвы. Это быстрее. А значит, в неблагоприятных погодных условиях белорусского востока можно будет оперативнее проводить сев зимних культур, которые неплохо себя показывают даже во время продолжительной весенне-летней засухи. И теоретики, и практики, отвечая на точечные вопросы Александра Лукашенко, выступают однозначно за такую технологию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это одна из перспектив. Люди все: вот, Президент к нам мне приедет. Пожалуйста, предлагайте новые технологии. Приедем, будем смотреть. Перспективу, стратегию. Это наша перспектива и стратегия. Экономия бешеная! Что один раз пройти и посеять, а что вспахать, обработать и пошло-поехало. И десятки раз надо трактора гонять.

– В пять раз меньше дизтоплива на гектар.

– Так это ты топливо посчитал, а технику? Амортизационные расходы эти. Техобслуживание. В этом плане по оптимизации нам надо идти этим путем. Людей больше не будет. И не надо лишних людей, нам надо этих оставить и заплатить хорошо. Поэтому вот это стратегия наша. Тебе надо посмотреть по области, где как пойдет. Везде надо попробовать, даже на самом крайнем севере у тебя.

– В Верхнедвинске.

– Да, надо попробовать, что у нас получится.

Глава государства попросил рассказать о нюансах новой технологии местных агрономов. Такой метод возделывания почвы Президент обозначил как стратегический. Дано поручение вникнуть и на практике изучить опыт, а в 2024 году сделать окончательные выводы.