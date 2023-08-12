«Посеять, внести минеральные удобрения и при этом экономить». Леонид Заяц о новой технологии обработки почвы
Новости Беларуси. Железная дисциплина, которая не равно крепостному праву, технологическая диктатура, эксперименты в сфере АПК и господдержка – об этом и не только сегодня шла речь на северо-востоке нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно там проводит рабочий день Президент страны.
Рутинная работа аграриев в разгаре. Александр Лукашенко за ней понаблюдал сверху, а вот с земли изучил конкретно это поле недалеко от деревни Химы. Здесь используют технологию безотвальной обработки почвы. Так, убрали озимую пшеницу и посеяли озимый рапс.
Но прежде чем о президентской инспекции говорить дальше. Для тех, кто далек от аграрной тематики, пояснение об очевидных плюсах от профильного вице-премьера.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Это дает возможность не пахать. Дает возможность одновременно за один проход агрегата и посеять, и внести минеральные удобрения, и при этом экономить большое количество материальных ресурсов. Мы видим, что за этим будущее. Дальше работа агронома: защита посевов от сорняков в осенний период времени. И дальше уход по технологии. Наши хозяйства, успешно работающие предприятия уже апробировали эту технологию у себя на полях. Мы видим, что замечательные урожаи.
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