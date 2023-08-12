Топовые чебуреки на любой кошелёк. Как Белкоопсоюз создает настроение на Играх стран СНГ?
Новости Беларуси. Вкус спортивной борьбы II Играх стран СНГ вместе с фанатами разделяет Белкоопсоюз, который является официальным партнером развития хоккея на траве в нашей стране. Позаботились и о питании болельщиков – выездная торговля организована во всех городах, которые принимают старты Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ароматный репортаж прямо с фуд-корта кооператоров приготовила Галина Буро.
У нас очень пользуется спросом наше фирменное блюдо – чебуреки. По всему Гродно самые лучшие чебуреки, покупатели говорят.
За топовыми чебуреками в гродненскую фуд-зону Белкоопсоюза выстраиваются целые очереди. В перерывах между зрелищными матчами за столиком в тени перекусить, набраться сил, чтобы болеть за наших.
– Ребята, расскажите, как пирожки, вкусные?
– Очень вкусные! Очень!
Пирожки действительно с пылу с жару. Кухни с самого утра заточены на кулинарные изыски к мультиспортивному форуму, где счет участников и болельщиков идет на сотни.
– А пирожков на всех хватит?
– Нам еще подвезут!
Аппетитный товар манит не только ароматами, но и ценами: все от рубля до двух с половиной. На любой кошелек и вкус.
Татьяна Малчанова, продавец филиала «Центральный рынок» Гродненского облпотребобщества:
Чебуреки, беляши, пирожки сегодня со сгущенкой, с капустой, с ливером, с мясом. Большой ассортимент. Наша потребкооперация гостям делает настроение, чтобы все вкусно поели и были довольны.
А еще продавцы своими льняными национальными костюмами подчеркивают высокое качество вкусностей – «сделано в Беларуси». Выездная торговля собирает лайки и от болельщиков, и от участников.
Дора Гордейчик, участница II Игр стран СНГ:
Целый день на поле, все равно какие-то перекусы надо, а некоторые же из других городов сюда приезжают. Очень даже удобно, что здесь есть вот эти всякие магазины, где можно что-то купить.
Как горячие пирожки раскупается и сувенирная продукция. Кружки, тарелки, значки и хит продаж – Рысик, талисман II Игр стран СНГ.
Сергей Терешко, житель Гродно:
Это такой атрибут незаменимый, который будет напоминать нам о таком событии, которое происходит у нас в городе.
И все это практически не отходя от соревновательной зоны.
Галина Буро, корреспондент:
Фуд-корт на соревнованиях по хоккею на траве очень удобно расположен для болельщиков. Смотрите, вот здесь выход из трибун, разворачиваемся на 180 градусов – и вот здесь у нас вход в зону выездной торговли.
И кстати, соревнования по хоккею на траве в рамках Игр Содружества для Белкоопсоюза вдвойне знаковые.
Александр Скрундевский, первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза:
Белкоопсоюз на протяжении уже многих лет является официальным партнером развития данного вида спорта в нашей стране. Белкоопсоюз также участвует и в обеспечении досуга либо пребывания наших зрителей. Сегодня организована на данной площадке и на других наша выездная торговля, чтобы наши гости, наши жители могли еще раз попробовать, купить нашу хорошую белорусскую продукцию.
Выездная торговля от кооператоров организована во всех городах, которые принимают старты II Игр стран СНГ. Вкус победы вместе с Белкоопсоюзом!
*На правах рекламы.