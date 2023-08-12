Топовые чебуреки на любой кошелёк. Как Белкоопсоюз создает настроение на Играх стран СНГ?

Новости Беларуси. Вкус спортивной борьбы II Играх стран СНГ вместе с фанатами разделяет Белкоопсоюз, который является официальным партнером развития хоккея на траве в нашей стране. Позаботились и о питании болельщиков – выездная торговля организована во всех городах, которые принимают старты Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ароматный репортаж прямо с фуд-корта кооператоров приготовила Галина Буро.

У нас очень пользуется спросом наше фирменное блюдо – чебуреки. По всему Гродно самые лучшие чебуреки, покупатели говорят. За топовыми чебуреками в гродненскую фуд-зону Белкоопсоюза выстраиваются целые очереди. В перерывах между зрелищными матчами за столиком в тени перекусить, набраться сил, чтобы болеть за наших.

– Ребята, расскажите, как пирожки, вкусные?

– Очень вкусные! Очень!

Пирожки действительно с пылу с жару. Кухни с самого утра заточены на кулинарные изыски к мультиспортивному форуму, где счет участников и болельщиков идет на сотни.

– А пирожков на всех хватит?

– Нам еще подвезут! Аппетитный товар манит не только ароматами, но и ценами: все от рубля до двух с половиной. На любой кошелек и вкус.

Татьяна Малчанова, продавец филиала «Центральный рынок» Гродненского облпотребобщества:

Чебуреки, беляши, пирожки сегодня со сгущенкой, с капустой, с ливером, с мясом. Большой ассортимент. Наша потребкооперация гостям делает настроение, чтобы все вкусно поели и были довольны. А еще продавцы своими льняными национальными костюмами подчеркивают высокое качество вкусностей – «сделано в Беларуси». Выездная торговля собирает лайки и от болельщиков, и от участников.

Дора Гордейчик, участница II Игр стран СНГ:

Целый день на поле, все равно какие-то перекусы надо, а некоторые же из других городов сюда приезжают. Очень даже удобно, что здесь есть вот эти всякие магазины, где можно что-то купить. Как горячие пирожки раскупается и сувенирная продукция. Кружки, тарелки, значки и хит продаж – Рысик, талисман II Игр стран СНГ.

Сергей Терешко, житель Гродно:

Это такой атрибут незаменимый, который будет напоминать нам о таком событии, которое происходит у нас в городе. И все это практически не отходя от соревновательной зоны.

Галина Буро, корреспондент:

Фуд-корт на соревнованиях по хоккею на траве очень удобно расположен для болельщиков. Смотрите, вот здесь выход из трибун, разворачиваемся на 180 градусов – и вот здесь у нас вход в зону выездной торговли. И кстати, соревнования по хоккею на траве в рамках Игр Содружества для Белкоопсоюза вдвойне знаковые.

Александр Скрундевский, первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза:

Белкоопсоюз на протяжении уже многих лет является официальным партнером развития данного вида спорта в нашей стране. Белкоопсоюз также участвует и в обеспечении досуга либо пребывания наших зрителей. Сегодня организована на данной площадке и на других наша выездная торговля, чтобы наши гости, наши жители могли еще раз попробовать, купить нашу хорошую белорусскую продукцию.