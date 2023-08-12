Лукашенко в Витебской области: «Мы будем помогать стратегически, но производить надо эксклюзивный товар»

Новости Беларуси. Железная дисциплина, которая не равно крепостному праву, технологическая диктатура, эксперименты в сфере АПК и господдержка – об этом и не только сегодня шла речь на северо-востоке нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно там проводит рабочий день Президент страны. Надо не путать понятия помочь и сделать за кого-то. На последнее можно не рассчитывать, напоминает Президент. Время инфантильной позиции давно ушло, и те, кто хотят заработать, должны сами принимать тактические решения, делать шаги. Генеральный вектор на уровне государства, конечно, укажут. Но дальше дело за вами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное не произвести, как у нас раньше было, а продать. Поэтому ищите любую щель, чтобы продать свою продукцию. Мы будем помогать стратегически, но производить надо эксклюзивный товар, просто молоко в масло превратить, высушить, превратить в сыворотку или еще что-то – это мы уже прошли. Это надо где-то делать, но мы уже прошли. Вы должны на этом малом предприятии создать что-то такое, что люди в очереди будут стоять. А ниш свободных предостаточно, просто надо шевелиться.