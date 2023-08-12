Лукашенко в Витебской области: «Мы будем помогать стратегически, но производить надо эксклюзивный товар»
Новости Беларуси. Железная дисциплина, которая не равно крепостному праву, технологическая диктатура, эксперименты в сфере АПК и господдержка – об этом и не только сегодня шла речь на северо-востоке нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно там проводит рабочий день Президент страны.
Надо не путать понятия помочь и сделать за кого-то. На последнее можно не рассчитывать, напоминает Президент. Время инфантильной позиции давно ушло, и те, кто хотят заработать, должны сами принимать тактические решения, делать шаги. Генеральный вектор на уровне государства, конечно, укажут. Но дальше дело за вами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное не произвести, как у нас раньше было, а продать. Поэтому ищите любую щель, чтобы продать свою продукцию. Мы будем помогать стратегически, но производить надо эксклюзивный товар, просто молоко в масло превратить, высушить, превратить в сыворотку или еще что-то – это мы уже прошли. Это надо где-то делать, но мы уже прошли. Вы должны на этом малом предприятии создать что-то такое, что люди в очереди будут стоять. А ниш свободных предостаточно, просто надо шевелиться.
Но результат бывает только там, где есть дисциплина и диктатура технологий. Далеко ходить не надо, взгляните на наши западные регионы. Александр Лукашенко приводит пример, нюансы, ради которых он, в общем-то, и ездит в поля по всей стране и из которых складывается общая картина.
Александр Лукашенко:
Вот я в Брестской области был, так аккуратно, они же хитрые, все говорят. Я к ним подошел, урожай хороший – 80 центнеров при такой засухе. Камень на камне, песок. Я говорю: сколько ты кормил? «Три раза». Он три раза подкормил на этом поле.
– То же самое. Все зависит от культуры, в любом случае 180 азота вносить.
– Обработка и химпрополка должна быть. Очень ответственно, очень! Надо иметь в виду, что люди тут непростые. В том плане, что это не Гомельская область и Брестская, где люди так крепко к земле привязаны. Он знает там.
Читайте также:
«Экономия бешеная!» Президент оценил перспективную технологию обработки почвы
Лукашенко: «Мы селу помогаем дай бог. И дотации, и кредиты, и авансирование. Ни одна страна так не помогает!»
Лукашенко без предупреждения прибыл с проверкой полей на восток Беларуси