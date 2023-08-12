Лукашенко: «Мы селу помогаем дай бог. И дотации, и кредиты, и авансирование. Ни одна страна так не помогает!»

Все эксперименты, равно как и вложения, должны быть с единственной целью – получить результат. И если его нет, то и помощи от государства не будет. У нас не бездонный бюджет, а АПК не самая обделенная вниманием сфера.

Новости Беларуси. Железная дисциплина, которая не равно крепостному праву, технологическая диктатура, эксперименты в сфере АПК и господдержка – об этом и не только сегодня шла речь на северо-востоке нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно там проводит рабочий день Президент страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы будем видеть у вас результат, то будем приезжать к вам, помогать. И финансово, и техника, и все остальное. Тому, кто отдачу дает, почему не помочь. Вот единственная формула.

Александр Лукашенко:

Проблемы?

– На данный момент не видим, топливо есть, удобрения решили, работаем с организацией труда…

– Топлива бери, сколько хочешь. Так будет всегда, это гарантия от государства. Удобрения – санкции помогли в этом плане. Покупай, покупай, сколько хочешь. Где-то чуть-чуть… Мы и так селу помогаем дай бог! И дотации, и кредиты, и авансирование. Ни одна страна так не помогает! Но должна быть отдача.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Не было бы такой помощи, не было бы такого результата в хозяйстве.