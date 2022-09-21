Лукашенко: «Сейчас идёт война прежде всего в сфере информационной безопасности»

Новости Беларуси. К вопросам информационной безопасности должны быть подключены все – от журналиста до Президента. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне, принимая с докладом госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече шла речь об обновленной Концепции национальной безопасности. Главное требование Президента к документу – он должен быть «абсолютно откровенным». В концепции не между строк, а «черным по белому» необходимо прописать возможную реакцию Беларуси на те или иные угрозы. В продолжение темы Президент акцентировал внимание на мерах усиления информационной безопасности.