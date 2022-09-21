Лукашенко: «Сейчас идёт война прежде всего в сфере информационной безопасности»
Новости Беларуси. К вопросам информационной безопасности должны быть подключены все – от журналиста до Президента. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне, принимая с докладом госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече шла речь об обновленной Концепции национальной безопасности. Главное требование Президента к документу – он должен быть «абсолютно откровенным». В концепции не между строк, а «черным по белому» необходимо прописать возможную реакцию Беларуси на те или иные угрозы. В продолжение темы Президент акцентировал внимание на мерах усиления информационной безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас идет война прежде всего в сфере информационной безопасности. И здесь подключены должны быть все – от журналиста до Президента. Война войной. Информационная война – это очень опасно в современном мире. Начиная, опять же, от газеты-районки и прочей какой-то частной газеты и заканчивая интернетом. Везде должны активно работать.
Лукашенко – Вольфовичу: «Хочу вас уберечь от всяких фейков – нам этим путем идти не надо». Подробнее.
Госсекретарю Совбеза Президент поставил ряд важнейших задач, отметив, что военно-политическая ситуация серьезная и расслабляться в сфере военной подготовки никак нельзя. Александр Лукашенко поинтересовался обстановкой на южном и северо-западном рубежах. Две стратегические задачи: защитить границы и не допустить удара в спину по российским войскам.
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