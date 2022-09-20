В Слуцке обновили дорожное полотно. Сколько заплатили за работы?

Новости Беларуси. С начала года в Минской области обновили более 140 километров дорожного полотна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 70 % от плана.

Активно ремонт и реконструкция идет в Слуцке. Новое полотно теперь на участках ряда дорог. В том числе и 2-м переулке Якуба Коласа. Здесь прошли масштабные работы. Затрачено 125 тысяч рублей. Параллельно с райцентром работы ведутся и в близлежащих агрогородках и деревнях.

Олег Бирюк, заместитель директора Службы заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района:

Выполнили устройство асфальтобетонного покрытия по улице Жуковского – 40 тысяч рублей, третий переулок Урицкого – 154 тысячи рублей. В настоящее время ведутся работы по улице Садовой в деревне Селищи, там тоже республиканский бюджет – 155 тысяч рублей.