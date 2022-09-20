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В Слуцке обновили дорожное полотно. Сколько заплатили за работы?

20 сентября 2022 21:38
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Новости Беларуси. С начала года в Минской области обновили более 140 километров дорожного полотна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 70 % от плана.  

В Слуцке обновили дорожное полотно. Сколько заплатили за работы?-1

Активно ремонт и реконструкция идет в Слуцке. Новое полотно теперь на участках ряда дорог. В том числе и 2-м переулке Якуба Коласа. Здесь прошли масштабные работы. Затрачено 125 тысяч рублей. Параллельно с райцентром работы ведутся и в близлежащих агрогородках и деревнях.  

В Слуцке обновили дорожное полотно. Сколько заплатили за работы?-4

Олег Бирюк, заместитель директора Службы заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района:  
Выполнили устройство асфальтобетонного покрытия по улице Жуковского – 40 тысяч рублей, третий переулок Урицкого – 154 тысячи рублей. В настоящее время ведутся работы по улице Садовой в деревне Селищи, там тоже республиканский бюджет – 155 тысяч рублей.  

В Слуцке обновили дорожное полотно. Сколько заплатили за работы?-7

В районе продолжается и благоустройство придомовых территорий возле жилых домов. За лето обновили спортивные и игровые комплексы. Провели озеленение.  

# Автодороги Беларуси # общество # Олег Бирюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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