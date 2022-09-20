Лукашенко – Вольфовичу: «Хочу вас уберечь от всяких фейков – нам этим путём идти не надо»

Новости Беларуси. Обновленная Концепция национальной безопасности должна быть абсолютно откровенной. Такое требование к корректировке документа предъявил Президент, принимая с докладом госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот этот подход про быть, а не казаться и создавать видимость, а проще говоря, не врать прежде всего самим себе, Президент требует сделать главенствующим и на информационном поле боя. Да, усиливать позиции там отныне тоже будет Совет безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это будет хорошая опора для наших определенных действий в СМИ. Но хочу вас уберечь от всяких фейков. Нам этим путем идти не надо. Не надо нам фейки. Надо показывать реальную действительность. В конце концов это побеждает. Фейк – это на день, на два. А потом все это развеется. Поэтому не надо фейков. Не надо давать ложную, неправильную информацию. Надо делать все достойно, красиво, чтобы потом не оправдываться.

К слову, от информационной шумихи тоже есть своя польза. Как пример, недавняя история со стрельбой в одной из минских частных школ. Шок. Ужас. Пневматика, пострадавший ребенок. Так эту историю преподносили в интернете, при том спустя время после произошедшего. На деле же об инциденте с самого начала разбирательств был в курсе Президент и выпяченные факты не все оказались правдивыми, чего не скажешь о тех, что старательно пытались скрыть.