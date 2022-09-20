Лукашенко – Вольфовичу: «Хочу вас уберечь от всяких фейков – нам этим путём идти не надо»
Новости Беларуси. Обновленная Концепция национальной безопасности должна быть абсолютно откровенной. Такое требование к корректировке документа предъявил Президент, принимая с докладом госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И вот этот подход про быть, а не казаться и создавать видимость, а проще говоря, не врать прежде всего самим себе, Президент требует сделать главенствующим и на информационном поле боя. Да, усиливать позиции там отныне тоже будет Совет безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это будет хорошая опора для наших определенных действий в СМИ. Но хочу вас уберечь от всяких фейков. Нам этим путем идти не надо. Не надо нам фейки. Надо показывать реальную действительность. В конце концов это побеждает. Фейк – это на день, на два. А потом все это развеется. Поэтому не надо фейков. Не надо давать ложную, неправильную информацию. Надо делать все достойно, красиво, чтобы потом не оправдываться.
К слову, от информационной шумихи тоже есть своя польза. Как пример, недавняя история со стрельбой в одной из минских частных школ. Шок. Ужас. Пневматика, пострадавший ребенок. Так эту историю преподносили в интернете, при том спустя время после произошедшего. На деле же об инциденте с самого начала разбирательств был в курсе Президент и выпяченные факты не все оказались правдивыми, чего не скажешь о тех, что старательно пытались скрыть.
Александр Лукашенко:
Это был детский пистолет с резиновыми так называемыми шариками этими. Он попал в стекло и повредил глаз. Из этого сделали чрезвычайщину. Я поручил разобраться. Дело даже не в этой мелочи, хотя это тоже важно. Частная школа. Откуда, какая, что это за школа – 26 учеников? Начали разбираться – она зарегистрирована на территории частного какого-то предприятия, которое ни черта не делает по уставу. Наверное, ждут, чтобы эту земельку прикарманить и построить там жилье. А место удобное. Потом продать можно хорошо. Начали разбираться, а там руководство школы, это по первой информации, на дух не воспринимают белорусское государство. Это что, там муть какая-то, какая-то клоака образовалась антигосударственная? Ну, 26 детей. Ну что это за школа? Поэтому я поручил немедленно ввести лицензирование со вчерашнего дня. Народное образование, школы, вузы - это не та сфера, где мы шутить должны. Казалось бы, мелочи: кто-то брякнул в интернете. Начали раскручивать все эти вопросы – вышли на интересные моменты.
Лукашенко об обновленной Концепции нацбезопасности: если мы с Россией, значит, мы с Россией, и пусть никто нас не критикует. Подробности.