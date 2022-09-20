Лукашенко: через Беларусь никакого удара в спину по российским войскам не будет
Новости Беларуси. Обновленная Концепция национальной безопасности должна быть абсолютно откровенной. Такое требование к корректировке документа предъявил Президент, принимая с докладом госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент заслушал доклад госсекретаря о положении дел на южных рубежах. Там уже более полугода идут боевые действия и жар ощутим нам. Да, своевременно был принят ряд решений, на усиление были направлены батальонные тактические группы, но достаточно ли этого и что на северо-западе? От готовности белорусской армии отреагировать на угрозы сегодня зависит безопасность не только нашей страны. Это нужно понимать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо защитить свое Отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником.
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